穿梭百年巴洛克式街區！旗山一日遊攻略　還有全東南亞最大孔廟

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@sax_ruby、IG@hero337

文／ReadyGo

舊稱蕃薯寮的旗山曾是香蕉及蔗糖的集散地，經典巴洛克式風格，曾獲得全台灣最受歡迎老街冠軍的旗山老街，絕對是必去的景點，著名的各式傳統小吃及在地特色的香蕉點心、冰品也都讓遊客回味無窮。旗山孔子廟、武德殿等美麗景點也都不能錯過。

本篇把最內行的高雄旗山一日遊攻略推薦給你，旗山景點好好玩，安排高雄一日遊，來旗山就能玩得很精彩。2026過年走春，與親愛的家人一同出遊，就用旗山的美食與獨特的景點，來犒賞撫慰辛苦的自己。

旗山老街
早期糖業帶動當地的發展，由紅磚堆砌、經典巴洛克式風格的旗山老街可是當時的一大亮點，漫步在散發優雅古典氣息的百年老街商圈，除了可以深入了解歷史文化及老建築物的風貌，在地著名的各式傳統小吃及特色的香蕉點心、冰品也都讓遊客回味無窮。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hero337

許多美食聚集
像是朝林冰果室、常美冰店、三哥臭豆腐、吳厝傳統豆花等，都是幾十年的在地美味，吃的不僅是美食，更是一份情懷，獨一無二的美食與建築，正是旗山老街特殊的魅力所在，來到旗山一定要來尋訪品味。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qqqsss52378

旗山老街

地址：高雄市旗山區中山路1號
營業時間：14：00－20：00

旗山車站
旗山火車站建於西元1913年，淡藍色的外觀十分迷人，火車站的建築風格，有人稱為擬洋風建築，融合了和式、維多利亞式及哥德式風格，造型十分典雅可愛，是旗山當地最知名的地標。火車站於西元1978年全面停駛，曾多次失火，所幸老車站經歷幾次大難依然倖存，經修復後以糖鐵故事館為名重新對外開放。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／旗山車站「糖鐵故事館」

糖鐵故事館
館內介紹歷史文獻及舊時文物，還能登上蒸氣火車，體驗VR虛擬實境，並提供觀光諮詢、香蕉文創商品及單車租借等服務，已成為到旗山必訪的景點之一。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／旗山車站「糖鐵故事館」

旗山車站－糖鐵故事館

地址：高雄市旗山區中山路1號
電話：07－6621228
營業時間：平日10：00－18：00／假日10：00－19：00（周二公休）

旗山天后宮
距今300多年前先民為求平安與心靈寄託，從大陸湄洲恭請媽祖聖尊至蕃薯寮（旗山舊稱）。因聖蹟靈驗，廣為相傳，由許多當地百姓共同出資興建廟宇，於1824年落成，距今已有200年歷史，是目前旗山區，現存唯一一座保有清領時期主體建築的廟宇，更是旗山人最重要的信仰中心。由於香火鼎盛，媽祖神像臉部早已被香煙薰得黝黑發亮。廟內石雕樸實簡雅，木雕、銅塑則裝飾得華美多彩，目前列為高雄市定古蹟，很多信徒會特意來此參拜。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／旗山天后宮

旗山天后宮

地址：高雄市旗山區永福街23巷16號
電話：07－6612037
營業時間：05：30－22：00

旗山孔子廟
於鼓山公園內，山門設有五開牌坊，莊嚴又開闊，建築遵循宋代建築樣式而建，黃色琉璃瓦、朱紅的樑柱與白玉欄柵，富麗宏偉、崢嶸軒峻，是全東南亞最大的孔廟。每年在此舉辦春季祭孔祈福活動，為學子求得昌明隆盛詩禮簪纓，迎來考試佳績。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@bear_taiwan

觀景平台
由於孔廟位於鼓山公園最高處，視野高遠、風光明媚，旗山平原的美盡收眼底，平日也是民眾踏青及欣賞夜景的絕佳景點。往下方走有旗山神社遺址，仍保留一些日治時期神社的樣貌，也可順道一遊。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@huishanjian

旗山孔子廟

地址：高雄市旗山區鼓山公園1號
電話：07－6616859
營業時間：09：00－17：00（周一公休）

旗山武德殿藝文中心
1934年興建的旗山武德殿，採傳統日本寺殿式樣建築建造，原為日治時代為發揚武術道德所建，木造部分皆以極為珍貴的台灣檜木為材料，全台只留存了三座武德殿，其中又以旗山武德殿造型最優美。1994年武德殿遭大火付之一炬，經歷兩次整修後終於恢復原本的樣貌，目前將建物主體規畫為展覽空間、文創市集、專題講座及才藝教學。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@v_star323

武德殿外操場
規劃了特色兒童遊戲場，是旗山最大的親子共融公園。以旗山香蕉為主題，結合武德殿歷史建築元素，規畫了攀爬高屋組合、長型彈跳床、擺盪旋轉遊戲區、山坡遊戲區等，也設有樂齡健體設施，讓大人、小孩都能在旗山遊戲場自在活動。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mombblove

旗山武德殿藝文中心

地址：高雄市旗山區中正路2號
電話：0987－188972
營業時間：09：00－18：00（周二公休）

高雄旗糖農創園區
旗山糖廠裡現在多了東九道之驛-高雄旗糖農創園區。來到糖廠拍完小火車吃完好吃又便宜的糖廠冰後，一定要來旗糖農創園區走走，很有特色的紅磚老建築，舊時製糖的煙囪、紅磚堆砌的拱門廊道、百年屋齡的製糖辦公室，超級懷舊氛圍也太好拍了。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sax_ruby

園區佔地寬廣
有特色餐廳和伴手禮店，還能逛逛紅磚倉庫群裡的藝文特區，再和可愛童趣的地景裝置打卡拍照，旗山悠閒的午後很適合來這逛逛。

▲▼2026走春高雄一日遊。（圖／ReadyGo提供）

圖／高雄旗糖農創園區

高雄旗糖農創園區

地址：高雄市旗山區忠孝街33號
電話：07－6623831
營業時間：09：00－18：00

