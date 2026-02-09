ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者讚：她是勇敢的女人

▲飯店門口掛著紅布條。（圖／翻攝自視網膜FB）

▲昌亞旅館門口掛著紅布條。（圖／翻攝自視網膜FB

記者彭懷玉／台北報導

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗率領下大勝，席次達316席，創下亮眼成績。選後，一面懸掛於台北市區飯店外牆的大型祝賀布條意外成為話題。對此，飯店業者表示「高市是勇敢的女人，此舉無關藍綠，單純是祝賀日本國家大事。」

網紅「視網膜」（陳子見）昨晚在臉書分享，表示剛看完日本開票結果，隨後走在台北街頭，竟看到飯店門口高掛紅色布條，寫著「祝賀高市早苗首相大勝利，台日友好長存」，直呼「覺得好瘋狂」，相關照片迅速在網路上流傳。

從照片可見，該布條懸掛於台北市區路口建築外牆，上頭除祝賀字樣外，還搭配日本國旗與中華民國國旗圖樣，以及高市早苗肖像，在夜色中相當顯眼，不只吸引許多民眾駐足觀看，也引起外媒注意。

對此，掛出布條的昌亞旅館（HOTEL PRIMA CASA）業者藍先生表示，布條是在昨晚懸掛上，出發點單純是表達對日本政治發展的關注與祝賀，並非替任何台灣政黨或政治人物表態。

藍先生表示，「這無關藍綠、也不是國內政治，而是對日本國家大事的祝賀。」他強調，高市早苗很勇敢，且長期展現對台灣友善立場，希望藉此向國際傳達台日之間的情誼。

據了解，包括日本共同社在內的外國媒體也已拍攝相關畫面，成為選後另類焦點。

▲昌亞旅館（HOTEL PRIMA CASA）。（圖／翻攝自官網）

▲▼昌亞旅館（HOTEL PRIMA CASA）。（圖／翻攝自官網）

▲昌亞旅館（HOTEL PRIMA CASA）。（圖／翻攝自官網）

昌亞旅館坐落於中山區林森北路與民族東路口，鄰近花博園區，鮮黃色建築十分醒目，洋溢歐洲古典氣息，據悉曾是義大利名牌時裝亞洲區總部。

關鍵字： 台北市飯店 高市早苗 昌亞旅館 星級旅館 商務旅館

