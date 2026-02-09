台灣人過年「全民出境潮」首選亞洲城市　濟州島訂單增6倍

▲過年即將到來，許多人把握這段9天連假出國。（圖／記者劉維榛攝）

記者蔡玟君／台北報導

過年9天連假即將到來，一站式旅遊平台Trip.com分享最新「台灣人連假出遊習慣分析報告」，指出今年春節台灣人掀起近乎「全民出境」的旅遊浪潮，主要目的地以亞洲近程出境目的地為首選，其中韓國市場表現亮點，濟州島預訂成長超過6倍，釜山的訂單增幅也突破100%。

▲釜山成為台灣人最愛的韓國城市。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣人過年出國「亞洲為首選」 濟州、釜山成長亮眼

Trip.com表示，春節向來是台灣人出國熱門時段，數據顯示，今年過年期間出境機票預訂增長強勁，從前十名最快速成長的出境城市來看，亞洲城市訂票量飆升幅度驚人。

以韓國濟州為首，成長超過6倍，釜山也突破100%增幅，日本札幌與福岡也分別成長逾2倍左右，東京與沖繩等主要城市則一如既往呈現穩定成長。整體趨勢顯示，亞洲近程出境目的地仍是旅客首選。

▲旅遊電商業者觀察，台灣人現在出國喜歡將假期最大化 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣人化身「旅遊時間管理大師」 偏好假期最大化、多元體驗目的地

今年台灣總共有11個國定假日、9個連假，平台指出，台灣人出國習慣已趨向「假期最大化」，更細節來說，偏好「不需額外請假即可完成的旅遊行程」、「景點密度高、彈性佳的目的地」和「提早規劃旅行」3大走向。

首先，台灣旅客在連假期間，明顯偏好不需額外請假即可完成的旅遊行程，相較過往「先看想去哪、再想怎麼請假」，現在更多旅客是先設定天數，思考「這個地方適不適合短天數內玩完」再決定目的地，這也讓「3至4天可完成的旅遊方式」成為連假熱門選項。

而能在短天數內迅速完成「購物＋美食＋地標景點」體驗的城市，如東京、福岡、首爾、曼谷等交通方便，觀光景點多元的大城市，成為符合連假旅客對時間效率的首選。

平台也表示，台灣人連假出國形式也進化成「時間管理型旅行」。台灣人平均會在出發前2.5個月開始安排旅程，希望先準備好再出發，與新加坡、日本等同樣偏好提前部署的市場相近；相比之下，越南旅客平均約 51 天前才開始規劃，再來為印尼的54天，法國則約55天。

▲出國玩少不了網路，即買即用的eSIM漸漸成為主流。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

台灣人出國「eSIM」成主流 即買即用、不怕丟成最大優勢

出國玩當然少不了網路，根據旅遊電商Klook最新「台灣人出國網路偏好調查」，eSIM已成為台灣旅客最主流選擇，每2人就有1人表示首選eSIM，其次為實體SIM卡（30%）、電信公司漫遊（10%）。

選擇eSIM的旅客最看重其「馬上購買立即開通」、「不怕丟失」的兩大特性。值得注意的是，近半數旅客會在「出國前一周」才購買eSIM，甚至有人抵達當地才臨時下單。

在挑選品牌時，旅客最重視的依序則為「網路穩定度」、「安裝流程是否簡單」、「價格是否便宜」。無論是在導航、查詢景點資訊、即時分享旅程時，若保持網路暢通，不僅減少迷路或卡關的焦慮，也能讓旅客更專心深入探索目的地，享受更完整的旅行體驗。

Klook調查報告也分享台灣人「覺得出國哪一刻沒網路最崩潰」，前3名均與行程卡關有關，包括「找路時無法上網」、「抵達機場無法叫車」、「大排長龍準備掃碼付款卻沒網路」，穩定連線已成旅客旅行中不可或缺的一環。