身分證拿來對！全台樂園景點2月「免費入園優惠」懶人包

▲兒童新樂園。（圖／北捷提供）

記者蔡玟君／綜合報導

過年走春又想省錢，絕對不能錯過全台各大樂園推出的「馬年優惠」！只要符合姓名、生肖、身分證字號等指定條件，在入園時出示身份證件，就能免費入園，部分樂園憑票根還能順遊鄰近景點。

兒童新樂園

兒童新樂園從2月17日起至2月22日期間，只要生肖屬馬就能享有免費入園優惠，而姓「馬」的民眾，則享臨櫃購買一日樂Fun券100元；名字含「馬」者，購買一日樂Fun券160 元。

▲為迎接馬年到來，新竹關西六福村祭出馬年優惠。（圖／業者提供）

六福村

針對春節及寒假期間，新竹關西六福村祭出馬年優惠。凡姓氏為「馬」的民眾，本人可於即日起至2月15日的假日「免費入園」，惟需搭配1位購票同行者；同期間假日也推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，民眾本人即可享599元入園。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

劍湖山世界

劍湖山世界迎接馬年到來，即日起至3月1日為止推出優惠，凡姓「馬」、生肖屬「馬」或名字中有「馬」部首的民眾，出示證件並搭配一名購買 699 元門票之親友，本人即可享「免費」入園。同時，3月1日前憑園區票根，可再暢遊嘉義「佐登妮絲城堡」一次。

▲嘉義蓋婭莊園2月再推市民優惠。（圖／蓋婭莊園提供）

嘉義蓋婭莊園

嘉義蓋婭莊園宣布，只要設籍雲林縣、嘉義縣市、台南市、花蓮縣、台東縣，或身分證件英文字母開頭為P、I、Q、D、R、U、V，即日起至2月28日為止享免費入園優惠，除夕當天休園。

業者表示，只要符合上述任一條件，至現場出示身分證正本，符合條件即可享本人免費入園。同時，園方也推出一系列活動，包括每位小朋友入園就送爆米花，從大年初一至初六，天天發送400份紅包，還有限量100份的早鳥入園禮，入園就能免費拿。

▲花蓮遠雄海洋公園推出姓名優惠。（圖／業者提供）

花蓮遠雄海洋公園

隨著「2026 WBC 世界棒球經典賽」開賽在即，花蓮遠雄海洋公園宣布即日起至3月1日為止，凡名字與中華隊正式名單同名同字者（僅限名字、不含姓氏），享免費入園，同音者則享198元優惠票價。

同時，迎接新年到來，即日起至3月1日為止，包含身分證字號含「0、2、6」任兩碼、姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，以及生肖屬馬者，凡符合其中之一，可享門票優惠價699元；符合2個條件享門票299元，若符合3個條件，則可免費入園。