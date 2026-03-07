螞蟻人必存！特搜全台8間人氣開心果甜點　爆漿黑可頌超搶手

首圖／IG@nocoffee_tw、IG@okashi_kau

帶著堅果濃郁風味的開心果一直深受人們喜愛，近年更是掀起一股開心果甜點熱潮，從甜點、飲品、冰淇淋到處都可以見到開心果的身影，更是創造出不少絕妙風味，各家甜點店紛紛發揮靈感與創意，讓甜點愛好者目不暇給，不知從何吃起。全台開心果甜點推薦，為您挑選出必吃不可的人氣甜點，在經典之中的創意滋味，是真心喜愛開心果的人必不可錯過的美食盛宴！

午冬 5.TUNG

鄰近捷運六張犁站的千層酥專門店「午冬 5.TUNG」，從開心果瀑布蛋塔、杜拜開心果負債蛋塔、開心果厚餡蝴蝶酥開始，只要推出開心果甜點總能造成話題。近期的開心果雙重奏千層酥則以香濃的開心果內餡與千層酥層層堆疊再撒上開心果碎粒，超濃郁的開心果風味，無論視覺或味覺都是一大享受。

還有網友敲碗已久，全新隆重登場的「杜拜開心果厚餡小花酥」是厚餡蝴蝶酥的升級版，讓千層酥與厚餡的口感層次平衡更加的完整，保留了厚餡的豐富奶香，千層酥則以經典的摺疊手法讓酥脆輕盈感提升，熱愛開心果的朋友絕對不能錯過！

圖／IG@5.tung_



午冬 5.TUNG

地址：台北市大安區樂利路33號

電話：02－23820515

營業時間：12：30－18：30（周一公休）

NO COFFEE

來自日本九州福岡的潮流咖啡 NO COFFEE深受年輕族群喜愛，人氣季節限定甜點「翡翠開心果可頌」，使用被譽為歐洲翡翠的義大利地中海開心果製作內餡，融合香濃的鮮奶卡士達醬，可頌則使用頂級竹炭粉與比利時天然發酵奶油製成酥脆的黑金可頌，會爆漿的濃郁開心果奶油、加上開心果碎粒，口感層次豐富。每一口都是堅果香氣，再配上一杯滑順開心果拿鐵，堅果香與奶香交織，滿滿極致享受！難怪有許多節目及名人推薦過。

圖／IG@nocoffee_tw



NO COFFEE

地址：台北市中山區南京西路15號1樓（新光三越台北南西三館）

電話：02－25410068

營業時間：11：00－21：30（周五、六11：00－22：00）

承繼 CHENG JI

號稱最強焦糖起司蛋糕的承繼 CHENG JI始終秉持著在經典中尋求突破的品牌理念，將傳統提拉米蘇的精髓與創新工藝完美結合。曾與Nespresso合作推出過開心果提拉米蘇，今年冬季「全新開心果提拉米蘇上市」，在馬斯卡彭奶醬加入高比例開心果，讓每一口都能感受到濃郁柔和的堅果香。

巧克力片的開心果元素，與奶醬高度融合，延續香氣並增加口感層次，混合香草與焦糖香的咖啡蛋糕體，三者層次分明而和諧共存，入口質地一致，帶來柔軟順滑的口感，是開心果迷們不能錯過的極致精品。

圖／IG@chengjitw



承繼 CHENG JI

地址：台北市松山區興安街222號1樓

電話：02－25140758

營業時間：12：00－19：00

御菓子花雨

御菓子花雨位於松菸附近的巷弄內，純白色的店面十分低調，曾赴日本留學的主廚以細膩、高顏值的甜品，今年還得到第一屆500甜的榮譽。近期最受歡迎的「開心果覆盆子聖多諾黑」，以反折千層派皮，加上西西里開心果打發甘納許、覆盆子果粒果醬、香草卡士達與焦糖脆皮泡芙的獨特口感，絕對是喜歡法式甜點者的心頭愛。

另一個要推薦的「西西里開心果櫻桃千層」，以千層派皮加入西西里開心果內餡、酸櫻桃果醬，最後點綴上精選的草莓白櫻桃，千層是偏扎實的口感，整體奶油及餅乾感的香味濃厚，味道平衡非常完美！

圖／IG@okashi_kau



御菓子花雨

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷16弄3號

電話：02－27567216

營業時間：13：00－19：00

Venchi

義大利百年巧克力品牌Venchi，經典明星商品–魚子方系列完美展現出義式工藝的極致追求。其中最有人氣的商品「開心果巧克魚子方」，內餡以開心果與微鹹榛果交織而成，搭配完整的鹽味開心果碎，為口感提升更多變的層次，最後撒上焦糖粒點綴，微鹹堅果香氣與濃郁綿密口感，優雅中透出奢華，仿佛珠寶般閃耀，極致風味令人難以抗拒。

圖／Venchi



Venchi南港（LaLaport店）

地址：台北市南港區經貿二路131號1F

電話：0911－620650

營業時間：11：00－21：30（周五、六 11：00－22：00）

H.YEN

台中沙鹿人氣可頌專賣店H.YEN，從個人工作室起家，以好口味在社群上闖出知名度，迅速累積高人氣，也因此經常受邀至各大百貨舉辦快閃。招牌開心果生乳捲，源自日本生乳捲概念，以可頌外皮酥脆搭配內餡生乳滑順，與開心果的香氣完美結合，更是深受歡迎。

圖／FB@Hsiao.yen_



H.YEN

地址：台中市沙鹿區錦衣街143號

電話：0988－726727

營業時間：12：00－18：00（周二公休）

PISTA CIAO

擁有「最濃開心果」美譽的開心果主題甜點專賣品牌PISTA CIAO，以網路宅配為主，會不定期在各大百貨開設實體快閃店，每次推出都能引爆排隊熱潮。由法國雙藍帶主廚研製的「冰心厚餡 開心果達克瓦茲」，嚴選頂級義大利西西里開心果製成濃厚冰心餡，融合乳酪香緹鮮奶油，外層以杏仁蛋白霜搭配珍珠糖霜，入口即化，甜而不膩，咀嚼間帶著淡淡的杏仁香，每一口都是濃郁醇厚的奢華享受。

圖／FB@PISTA CIAO_



PISTA CIAO

地址：台北市南港三重路19－6號7樓（不定期快閃活動）

電話：02－26551288

營業時間：10：00－17：00

Fascinee 菲斯尼

來自花蓮的手工減糖馬卡龍專賣店Fascinee菲斯尼，目前只在網路上販售，減糖特殊口感，超厚實內餡料，讓人驚豔的可愛造型，是許多人節日送禮的選擇。今年聖誕禮盒裡的「白巧開心果」口味，像朵美麗小花的可愛造型，以堅果香氣厚實的濃醇開心果，加入甘納許滑順口感，開心果的香氣濃郁綿延，奶霜滑順如絲，堅果的厚實氣息在口中慢慢化開，成為今年聖誕夜最高雅的尾韻。

圖／IG@fascinee_official

Fascinee 菲斯尼

地址：花蓮縣吉安鄉建昌路8號2樓

電話：0905－451230

營業時間：09：00－18：00（周日公休）

