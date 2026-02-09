ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開放領取　14處都能免費拿

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

▲2026台北燈節「柯博文小提燈」將於3月1日起發放。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日開展，花博燈區首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出科技感十足的「柯博文」小提燈。觀傳局表示，小提燈將於3月1日起一連3天於花博展區及西門展區發放，限量10萬個，領完為止。

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

▲花博燈區將以全球知名IP「變形金剛」為主題打造。（圖／觀傳局提供）

觀傳局指出，「柯博文」小提燈以變形金剛經典機械風格，結合城市未來意象設計，造型吸睛，兼具互動性與收藏價值，預料將成燈節亮點之一。

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

▲▼小提燈於3月1日至3月3日每日下午3點起，在花博及西門展區開放領取。（圖／觀傳局提供）

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

小提燈於3月1日至3月3日每日下午3點起，在花博展區（花博公園入口花牆）及西門展區2號服務台（中山堂廣場）開放領取，每人限領1盞，數量有限，送完為止；另於3月1日至3月2日，台北市12行政區也同步於下午2點起開放民眾免費領取。

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

▲▼3月1日至3月2日，台北市12行政區也於下午2點起開放民眾領取；展區與服務台亦設有廢電池回收桶。（圖／觀傳局提供）

▲2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包。（圖／觀傳局提供）

12行政區發放地點包括大安森林公園、內湖公民會館、士林區行政中心、文山行政中心前廣場、北投慈后宮、中山區行政中心、信義區行政中心南側大門、松山區行政中心、剝皮寮歷史街區、中正紀念堂大孝門旁、大同區行政中心及南港車站CityLink廣場。

觀傳局補充，小提燈採用可拆卸鈕扣型電池，可重複使用於小型家用電子產品，燈節期間展區與服務台亦設有廢電池回收桶，讓民眾一同落實電池回收、愛護地球。更多活動資訊可至「2026台北燈節」官網查詢。

關鍵字： 台北市旅遊 台北燈節 2026台北燈節 元宵燈節 柯博文小提燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

推薦閱讀

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

陳其邁攜手城市超人一同進場

陳其邁攜手城市超人一同進場

台中18oz牛排小山＋超浮誇流漿起司！

台中18oz牛排小山＋超浮誇流漿起司！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

登安平軍艦看「海上泰迪熊樂園」

農曆年走春何處去？　暢遊桃園特色公園

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

台灣人玩瑞士「比中港旅客更捨得花」

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

熱門行程

最新新聞更多

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366