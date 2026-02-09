台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開放領取　14處都能免費拿

▲2026台北燈節「柯博文小提燈」將於3月1日起發放。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日開展，花博燈區首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出科技感十足的「柯博文」小提燈。觀傳局表示，小提燈將於3月1日起一連3天於花博展區及西門展區發放，限量10萬個，領完為止。

▲花博燈區將以全球知名IP「變形金剛」為主題打造。（圖／觀傳局提供）



觀傳局指出，「柯博文」小提燈以變形金剛經典機械風格，結合城市未來意象設計，造型吸睛，兼具互動性與收藏價值，預料將成燈節亮點之一。

▲▼小提燈於3月1日至3月3日每日下午3點起，在花博及西門展區開放領取。（圖／觀傳局提供）



小提燈於3月1日至3月3日每日下午3點起，在花博展區（花博公園入口花牆）及西門展區2號服務台（中山堂廣場）開放領取，每人限領1盞，數量有限，送完為止；另於3月1日至3月2日，台北市12行政區也同步於下午2點起開放民眾免費領取。

▲▼3月1日至3月2日，台北市12行政區也於下午2點起開放民眾領取；展區與服務台亦設有廢電池回收桶。（圖／觀傳局提供）



12行政區發放地點包括大安森林公園、內湖公民會館、士林區行政中心、文山行政中心前廣場、北投慈后宮、中山區行政中心、信義區行政中心南側大門、松山區行政中心、剝皮寮歷史街區、中正紀念堂大孝門旁、大同區行政中心及南港車站CityLink廣場。

觀傳局補充，小提燈採用可拆卸鈕扣型電池，可重複使用於小型家用電子產品，燈節期間展區與服務台亦設有廢電池回收桶，讓民眾一同落實電池回收、愛護地球。更多活動資訊可至「2026台北燈節」官網查詢。