ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大阪萬博台灣館「TECH WORLD」搬回台灣燈會　採預約制免費看

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TECH WORLD台灣館將在今年嘉義台灣燈會展出。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2026台灣燈會從3月3日起在嘉義縣政府前廣場、太子大道、故宮南院周邊登場。今年燈會重頭戲之一，就是去年曾在大阪萬博展出的台灣館「TECH WORLD」，將於嘉義縣政府前廣場重現，讓沒看到的旅客也能欣賞，該館在燈會期間採全面預約制，從即日起開放網站預約

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼TECH WORLD台灣館在去年大阪萬博掀起討論話題。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

去年大阪萬博台灣以「玉山數位科技株式會社」企業名義參展，在現場打造「TECH WORLD」館。建築設計概念來自台灣高聳入雲的群山，並透過「生命」、「自然」、「未來」3大劇場與數位科技、立體影像技術，並與故宮博物院、工研院等單位合作，展現台灣引以為傲的豐富生態多樣性、藝術、晶片工業，並在大阪萬博舉辦期間掀起排隊熱潮。

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼沒看過的民眾，將可在這次台灣燈會免費看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓更多台灣人能看得到，主辦單位再次於台灣燈會期間重現「TECH WORLD」館，並採全面預約制。展館於3月2日試營運，於3月3日正式營運，線上預約時段為每日早上10點至晚上8點，一個帳號最多可預約4個QRcode，僅限同一場次，超過人數需使用其他帳號分筆預約。

預約後需在指定預約時段內，或該場次結束後30分鐘內完成QR Code掃描報到。逾時未完成者，視同放棄該場次的預約資格，無法再使用原預約票券入場，須依現場排隊規定候補入場。

關鍵字： 2026台灣燈會 嘉義旅遊 TECH WORLD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

推薦閱讀

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

陳其邁攜手城市超人一同進場

陳其邁攜手城市超人一同進場

台中18oz牛排小山＋超浮誇流漿起司！

台中18oz牛排小山＋超浮誇流漿起司！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

登安平軍艦看「海上泰迪熊樂園」

農曆年走春何處去？　暢遊桃園特色公園

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

台灣人玩瑞士「比中港旅客更捨得花」

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

熱門行程

最新新聞更多

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

大阪萬博台灣館TECH WORLD搬回台灣燈會

超商周一咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

春節後出國「釜山團費省1.4萬元」 

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366