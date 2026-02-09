大阪萬博台灣館「TECH WORLD」搬回台灣燈會　採預約制免費看

▲TECH WORLD台灣館將在今年嘉義台灣燈會展出。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2026台灣燈會從3月3日起在嘉義縣政府前廣場、太子大道、故宮南院周邊登場。今年燈會重頭戲之一，就是去年曾在大阪萬博展出的台灣館「TECH WORLD」，將於嘉義縣政府前廣場重現，讓沒看到的旅客也能欣賞，該館在燈會期間採全面預約制，從即日起開放網站預約。

▲▼TECH WORLD台灣館在去年大阪萬博掀起討論話題。（圖／記者蔡玟君攝）

去年大阪萬博台灣以「玉山數位科技株式會社」企業名義參展，在現場打造「TECH WORLD」館。建築設計概念來自台灣高聳入雲的群山，並透過「生命」、「自然」、「未來」3大劇場與數位科技、立體影像技術，並與故宮博物院、工研院等單位合作，展現台灣引以為傲的豐富生態多樣性、藝術、晶片工業，並在大阪萬博舉辦期間掀起排隊熱潮。

▲▼沒看過的民眾，將可在這次台灣燈會免費看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

為了讓更多台灣人能看得到，主辦單位再次於台灣燈會期間重現「TECH WORLD」館，並採全面預約制。展館於3月2日試營運，於3月3日正式營運，線上預約時段為每日早上10點至晚上8點，一個帳號最多可預約4個QRcode，僅限同一場次，超過人數需使用其他帳號分筆預約。

預約後需在指定預約時段內，或該場次結束後30分鐘內完成QR Code掃描報到。逾時未完成者，視同放棄該場次的預約資格，無法再使用原預約票券入場，須依現場排隊規定候補入場。