藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場　15家指定店滿額送零錢包

▲藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2月14日登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司再度與日本超人氣動漫「蠟筆小新」推出聯名企畫，自2月14日起13款扭蛋正式登場，同時也打造5家主題店，將蠟筆小新的世界直接搬進店內，而且只要打卡並完成官方指定任務，就有機會抽中療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」或超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。

▲動感十足的「蠟筆小新公仔吊飾」共有5款。

13款蠟筆小新聯名扭蛋中，動感十足的「蠟筆小新公仔吊飾」共有5款，加入藏壽司招牌日式KURA燈籠元素，小新直接以經典露屁屁的調皮模樣登場，小葵則以呆萌神情靜靜站在粉紅色燈籠上，肥嘟嘟左衛門倒立掛在燈籠上，另外還有鱷魚阿山、小白。

「蠟筆小新磁鐵書籤」與「蠟筆小新動感吊飾」則各有4款，都是以角色誇張又生動的瞬間為主題，無論是小葵騎在小白身上一路大鬧，還是小新以跳舞般的雀躍姿態現身，或是肥嘟嘟左衛門一副準備起跳的樣子，生動又可愛。

▲雙層壓縮旅行三件組與不鏽鋼吸管杯。

藏壽司也推出兩波限量加價購，首波2月14日登場，實用度與萌度兼具的蠟筆小新雙層壓縮旅行三件組，大中小尺寸一次擁有，全台門市單筆消費滿800元，即可加價599元入手。第二波2月26日起推出限量夢幻寶寶藍與淡粉色兩款不鏽鋼吸管杯，凡單筆消費滿800元，即可加價699元購買。

▲皮革三角零錢包。

全台15間店限定的滿額贈活動同步於2月14日登場，以小巧俐落設計的皮革三角零錢包，共有溫柔淡粉色與清新淡鵝黃色兩款配色，指定店鋪當日單筆發票金額滿1200元即可獲得，數量有限送完為止。

▲「蠟筆小新絨毛抱枕」、「小白絨毛抱枕」。

藏壽司還把板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華店，打造成主題門市，將蠟筆小新的世界直接搬進店內，讓藏友們在用餐時刻感受滿滿的小新魅力。2月14日起至3月26日，前往特色聯名店打卡並完成官方指定任務，就有機會抽中療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」或超人氣萌力「小白絨毛抱枕」。

▲壽司郎「迎春滿懷感蟹盒」。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎自2月4日至2月22日推出「豐盛鮨聚」活動，除了有鹿兒島縣產紅魽魚、炙燒喜知次、生鮑魚外，還有外帶限定的「迎春滿懷感蟹盒」，醋飯上鋪滿蛋絲、海苔絲、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再搭配鮭魚卵、水煮松葉蟹腿肉，售價300元。