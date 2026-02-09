Mister Donut草莓季推9款甜甜圈　限時買6送2

▲Mister Donut「草莓季」登場。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut「草莓季」今年以草莓、藍莓與覆盆莓搭配6種圈體，推出9款限定甜甜圈及2種飲品，明（10）起上市，限時6天買5送1、買6送2，消費滿200元再送馬上開運甜蜜卡。

▲草莓優格生波堤（左）、草莓波波隆尼（右）。

▲小草莓巧貝（左）、莓果多重奏波堤（右）。

Mister Donut草莓季9款產品為「草莓優格生波堤」、「草莓波波隆尼」、「小草莓巧貝」、「莓果多重奏波堤」、「藍莓乳酪波堤」、「雙莓歐菲香」、「覆盆莓脆脆法蘭奇」、「綜合莓果波堤」與「草莓棉花糖波堤」，售價45元至79元間。

▲▼還有5款草莓甜甜圈。

▼2款現做草莓飲品。

業者推出的2款現做草莓飲品有「ㄇㄨˊ～草莓牛奶」售價85元，以及「草莓紅茶乳酸」售價75元。

配合新品上市，2月10日至15日有「甜甜圈買5送1及買6送2」優惠，消費滿200元再送馬上開運甜蜜卡，2月14日至6月30日期間出示甜蜜卡享「甜甜圈買4送1或買8送4」好康。

▲Krispy Kreme推出3款馬年甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

同樣為迎接新年，Krispy Kreme推出3款春節限定甜甜圈，其中「好運加馬」表面以糖霜與巧克力等畫出小馬樣貌，再加上洋芋捲餅乾增添口感；「馬上旺來」是包著鳳梨餡的甜甜圈，再以檸檬巧克力做成鳳梨造型；「桃花朵朵」除了外觀有桃花，裡面包著黑櫻桃餡。以上售價皆賣60元。

▲2月2日至2月22日期間購買任一盒裝甜甜圈隨盒附贈抽獎券1張。

業者同步推出禮盒，6入299元，含3顆新年甜甜圈+3顆綜合口味甜甜圈；12入499元，含3顆新年甜甜圈+9顆綜合口味甜甜圈，綜合口味甜甜圈限47元以下，開放加價換購。

至22日前買任一盒裝甜甜圈隨盒附贈抽獎券1張，中獎率100%，最大獎為6入綜合甜甜圈1盒免費送，優惠券限下次使用，兌換期限至3月3日。