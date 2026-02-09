228連假帶動出國潮　旅遊業：春節後不減反增「價差達1.4萬元」

▲法國普羅旺斯薰衣草田。（圖／旅天下提供）



記者彭懷玉／綜合報導

228連假效應發酵，春季旅遊市場熱度持續升溫。旅天下表示，1、2月整體出團人數已突破2.7萬人，累計營業額約8.7億元，銷售動能一路延續至3、4月，呈現「連假帶動、春後續熱」走勢。

旅天下指出，今年農曆春節假期長達9天，2月底再迎來228連假，再配請假4天即可連休16天，讓不少民眾規劃中長天數出國；長假也促使不少旅客選擇錯峰出遊，春節後至228期間詢問量明顯攀升，目前行程已一路開賣至5月，為春季旅遊市場注入強勁動能。

▲釜山余佐川櫻花道。（圖／旅天下提供）

日韓穩居短線主力歐洲、南亞詢問度同步攀升

旅天下表示，短線市場仍以日本、韓國最受青睞。日本行程涵蓋關東、關西、北海道與九州，結合賞雪、溫泉與城市購物，符合連假與彈性請假需求；韓國則以首爾、釜山與濟州島主題行程吸引年輕族群與家庭客層。東南亞方面，越南、泰國等航程短、價格穩定的產品為熱門選項。

長線市場則以歐洲與南亞表現相對突出。旅天下觀察，不少旅客刻意避開春節高峰，改選2至3月出發的歐洲與南亞行程，不僅團位相對充裕，團費彈性也較高，帶動長線產品詢問與實際成交同步成長。

▲法國普羅旺斯薰衣草田。（圖／旅天下提供）

228後錯峰出遊更划算 價差成規劃關鍵

業者分析，相較春節期間，年後與228連假前後出發，在機票與住宿成本上更具彈性，部分行程價差明顯。以短線「釜山5日遊」為例，春節與年後出發的團費最高可差達1.4萬元；「日本北海道6日遊」在2月與5月連假相比，也有1至2萬元的價差空間。錯峰旅遊除能節省預算，也能避開人潮、提升整體旅遊品質，近年特別受到重視體驗感受的旅客青睞。

▲北海道富良野薰衣草。（圖／旅天下提供）

賞花旅遊提前布局 櫻花、鬱金香接力登場

隨著春季腳步接近，賞花行程成為228連假後的重要旅遊主題。旅天下指出，賞花規劃已從單一花種，延伸為依花期安排的季節型行程，其中以日本、韓國賞櫻需求最為明確。櫻花花期落在3至4月，不少旅客在春節期間便同步評估年後出發的賞櫻安排，使日韓市場詢問時間點明顯提前。

▲濟州島鹿山路櫻花。（圖／旅天下提供）

旅天下指出，日本賞櫻行程以關東、關西、北海道與九州為主，天數多為5至7天，結合城市景點、近郊公園與溫泉體驗；韓國則以濟州島、釜山、首爾及周邊城市為主要賞櫻熱區。由於花期集中，旅客對出發日期與行程節奏的敏感度提高，也促使不少人提早完成報名。

▲荷蘭庫肯霍夫花園-風信子鬱金香。（圖／旅天下提供）

歐洲市場則呈現花期接力特性，3至4月主打鬱金香花田與城市景觀，5至6月銜接薰衣草季，行程多為10天以上，成為可彈性請假族群的春季中長線首選。



航空運能回穩 2026年初旅遊走向精準消費

旅天下表示，隨著航空運能回穩，春季航線與機位供給相對充足，團體行程在航班安排上更具彈性。旅天下觀察，2026年初旅遊趨勢，整體團費與去年同期相比呈現持平至小幅波動，旅客消費行為逐漸轉向「精準規劃」，在預算可控前提下，更重視行程內容、季節適配度與整體體驗。此外，短時多次出國、小型團與主題型行程詢問比例持續攀升，賞花與連假型產品成為春季旅遊主流。

▲▼西班牙朝聖之路；義大利多洛米堤。（圖／晴天旅遊提供）



另外，晴天旅遊也觀察到，國人出國從長天數逐步轉為「天數短、出國次數多」，又以日本、歐洲占大宗。同時，業者預測2026年旅遊趨勢，「尋找深度與自我意義的旅程」將成首選，舉凡西班牙朝聖之路，路線中又以容易拿到朝聖證書的「法國之路」最為熱門，義大利多洛米堤健行也在這兩年成黑馬。