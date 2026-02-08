ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
農曆年假走春何處去？　「暢遊桃園特色公園」免除塞車苦

▲農曆年走春何處去？暢遊桃園特色公園

▲平鎮區「運動公園」設有19道空中冒險關卡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節走春何處去？桃園市政府工務局8日推薦，多座已完工啟用、各具特色的主題公園，涵蓋生態水岸、城市遊樂場及體能探索等多元型態，滿足不同年齡層的遊憩需求，呼籲市民朋友們，今年春節連假，無須舟車勞頓，在桃園就能就近享受高品質的戶外休憩體驗，走進桃園特色公園，感受全台最豐富、最好玩的公園魅力！

工務局指出，為協助民眾更便利掌握公園相關資訊，桃園市政府已完成建置「樂桃園 Park Go」網站（https://www.taoyuan-parkgo.tw/），整合全市特色公園介紹、設施內容與遊憩資訊，提供如同「專屬公園導遊」般的一站式服務。

▲農曆年走春何處去？暢遊桃園特色公園

▲「大湳森林公園」保留原始樹林與自然生態。（圖／市府提供）

民眾可依位置、主題特色及適合族群快速查詢各公園資訊，輕鬆規劃親子走春行程；網站亦貼心規劃多條「懶人包行程」，從半日遊到一日遊，串聯周邊人氣景點、在地美食及交通動線，即使未事前規劃，也能隨時啟程、自在出遊。

而多座已完工啟用、各具特色的主題公園，包括：大園區「華興池生態公園」設有冒險森林遊戲場與極限山丘遊戲場；中壢區「光明公園」打造秘密探險基地、水景地景及森林跑酷挑戰空間；龍潭區「運動公園」規劃軍事主題遊戲場；平鎮區「運動公園」設有19道空中冒險關卡；桃園區「陽明公園」設置猿林遊戲區及生態教育區；楊梅區「四維公園」以眷屋地景打造全齡探險中心；八德區「楓樹腳公園」設有16公尺高長頸鹿主題大型遊戲塔與空中懸空式爬籠；「大湳森林公園」則保留原始樹林與自然生態，融合親子遊樂與文化休憩空間，讓城市遊戲場成為孩子新春記憶中最難忘的冒險足跡。

關鍵字： 農曆年 走春 桃園特色公園

