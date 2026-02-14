ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
盤點8家復活的老味道　三重50年「阿田油飯」又吃得到

▲三重「阿田油飯」復活回歸。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

▲阿田油飯。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

記者黃士原／台北報導

每年總有多家老字號餐廳或小吃因各種因素熄燈，令許多老饕感嘆熟悉的味道逐漸消逝。慶幸的是，去年有幾家歇業名店在後代接棒或新業主接手下回歸，像是三重50年老字號「阿田油飯」、曾獲米其林推介的「濱松屋」，以及浴火重生的「唐宮蒙古烤肉」，以下整理全台8家復活的人氣老味道。

▲三重「阿田油飯」每人限購3斤。（圖／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌提供）

阿田油飯

三重電信街的阿田油飯經營超過50年，是當地人從小吃到大的美食口袋名單之一，還曾創下開店4小時就賣光的紀錄。然而，阿田油飯老闆前年初因腰痛問題，宣布暫停營業。在經過快一年後，老闆交棒給女兒經營，去年12月重新開幕，每天早上7點開始營業就出現長長人龍。

阿田油飯重新開幕後，價格也調漲，油飯每斤120元，小碗40元、中碗60元、大碗80元，貢丸湯35元、冬粉湯35元、貢丸冬粉湯45元。營業時間為早上7點開始，公休日為周一、周二及周五。由於許多人外帶份量過多，導致不少顧客撲空，店家現在規定每人最多只能買3斤。

阿田油飯
地址：新北市三重區電信街48號
電話：02-2975-9577

▲北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」將復活。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

萬里豆漿伯

位於新北市萬里區瑪鋉路上的萬里豆漿伯，是當地傳統早餐店，銅板價就能吃到美味的蛋餅、豆漿與飯糰。尤其蛋餅是古早味的粉漿蛋餅，把雞蛋打進麵糊裡，加蔥之後再倒上鐵板煎熟，份量十足。店裡還售有豆漿、燒餅、油條、肉包、煎包、油飯與各式口味的飯糰，油飯與紫米飯糰人氣也很高。

由於老闆在開刀後體力大不如從前，子女接手意願不高，前年6月11日結束營業。不過萬里豆漿伯後來由第三代接棒，去年5月重新開幕。

萬里豆漿伯
地址：新北市萬里區瑪鋉路85-2號
電話：02-2492-5509

▲台南人氣名店「山記魚仔店」日前重新營業。（圖／取自山記魚仔店老闆蔡頂山臉書）

山記魚仔店

曾是台南市長黃偉哲推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，前年8月無預警熄燈，讓許多老客人直呼可惜。停業4個月後，去年1月重新開幕。

位於台南市府前路一段的山記魚仔店，開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。

山記魚仔店
地址：台南市中西區府前路一段120號

▲濱松屋復活。（圖／取自濱松屋臉書）

▲濱松屋有新業主接手營運。（圖／取自濱松屋臉書）

濱松屋

在台北經營30年，曾於2018年獲得米其林必比登推介的鰻魚飯名店「濱松屋」，老闆村松雅一因年紀增長、病痛纏身，前年11月3日結束營業，不過後來由新業主接手，除了秉持原老闆的經營理念，原班人馬也留任，包括擁有28年經驗的主廚鄭師傅，繼續提供經典鰻魚飯。

濱松屋
地址：台北市中山區林森北路119巷12號
電話：02-2567-5705

▲高雄山東麻醬麵去年底復活。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

山東麻醬麵

高雄20多年老店「山東麻醬麵」原本老闆退休而歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過後來由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺，前年底重新開幕。根據店家臉書上的介紹，舊老闆中年失業時，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

山東麻醬麵
地址：高雄市苓雅區苓雅二路70號
電話：07-339-2991

▲唐宮蒙古烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲唐宮蒙古烤肉去年7月重新開幕 。（圖／記者黃士原攝）

唐宮蒙古烤肉涮羊肉

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址前年7月復活。

重新開幕的唐宮一樣主打蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」一同回歸，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

唐宮蒙古烤肉涮羊肉
地址：台北市中山區松江路283號2樓
電話：02-2502-6762

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

卓家汕頭魚麵

台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家前年6月宣布重新開賣。原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。店家重新開賣後，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。

卓家汕頭魚麵
地址：台南市中西區民生路一段158號
電話：06-221-1055

▲基隆70年「長腳麵食」。（圖／陳靜宜提供）

長腳麵食

因為老闆娘充電休息而暫停營業近半年的長腳麵食，前年4月恢復營業。長腳麵食主打豬腳、扁食等麵類小吃，是許多老饕的口袋名單，根據美食作家陳靜宜在臉書上寫文提到，長腳麵食傳至第二代，開業至今已有70年，父親是長腳（個子高）、兒子也是長腳，店名也就順理成章地延續下來，老闆說父親是福州長樂人，戰亂期間先遷居馬祖，1949年再搭船到基隆，就此落地生根。

長腳麵食
地址：基隆市仁愛區孝三路99巷1號
電話：0989-717-019

關鍵字： 美食雲 老味道 復活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

