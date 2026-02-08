ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
登全台最萌軍艦看「海上泰迪熊樂園」　再訪安平質感巧克力店

▲台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

安平現在最療癒的景點，就是在「定情碼頭德陽艦園區」推出的全新年度特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」，以大型泰迪熊藝術裝置，將冰冷軍艦化身成一座海上泰迪熊樂園，成為全台最萌軍艦，還能同時了解軍艦歷史、賞落日。

▲台南安平定情碼頭德陽艦園區為除役的軍艦。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區為除役的軍艦。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月移交我國海軍，在台服役長達28年，2005年4月正式除役。2009年1月由高雄的左營軍港移泊安平港進行修復工程，現已成為全國首座除役軍艦再利用為博物館。

▲也可近距離了解不同武器裝備。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可近距離了解不同武器裝備。（圖／記者蔡玟君攝）

船上保存過去軍艦完整樣貌，包括砲彈射擊、艦長室，過去海軍進行任務的不同場域，現在轉變成了解昔日執行任務的歷史展間。

▲「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」有許多大型氣偶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」有許多大型氣偶。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

德陽艦園區近年也不斷嘗試創新，加入不同展覽，吸引旅客造訪。今年特展以「熊熊艦到你」為主題，以療癒萌趣的泰迪熊元素，從入口處開始，就能看到泰迪熊造型旋轉木馬打卡造景。

▲也有身穿水手服造型的泰迪熊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有身穿水手服造型的泰迪熊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲過去的艦長房間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲船上除了有許多泰迪熊裝置，也有咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼船上除了有許多泰迪熊裝置，也有咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南安平定情碼頭德陽艦園區「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對」。（圖／記者蔡玟君攝）

在軍艦旁，則設置數座不同造型的大型泰迪熊氣偶，冰冷的軍艦船體，從階梯到牆面，也加入穿戴不同國家服飾的泰迪熊圖案，更加入海軍意象，在不同甲板處可看到穿著水手服的泰迪熊，走完軍艦一圈，不只能了解這艘驅逐艦的歷史，還能來場「尋找泰迪熊的海上任務」。

▲台南質感巧克力專賣店「Kakaw Bon」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南質感巧克力專賣店「Kakaw Bon」。（圖／記者蔡玟君攝）

看完展覽，也別錯過安平周邊景點。如甜點控必訪的就是隱身在安平老街中的質感巧克力專賣店「Kakaw Bon」。「Kakaw Bon」由BEAMS首次跨海操刀設計空間，純白色兩層老宅建築內圍繞5大風味主題，展開一場巧克力巡禮。

結合創辦人家族近60年的可可原料與製程經驗，主打每日現做15 款Bon Bon夾心巧克力，並大量使用台灣元素與食材，以精緻甜點展現台灣多元化風土面貌，搭配咖啡或茶飲，度過舒適的品味時光。

▲▼台南天下南隅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南天下南隅飯店，大廳有一處特色酒吧（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南天下南隅。（圖／記者蔡玟君攝）

近年台南不斷有老建築以全新姿態重新走進旅客視野，成為府城觀光亮點。如昔日「天下大飯店」在走過40年歷史後，經由「本事空間製作所」統籌設計，轉變為「天下南隅飯店」於2023年重新開幕營運。

重新改裝後的「天下南隅」宛如一位低調時髦的老紳士，飯店內以復古深咖啡色為主要色調，加入金屬零件、蛇紋石素材，搭配復古鑰匙牆，時髦與質感兼具。

大廳右側的「NAN Bar 1」是台南第一家飯店精選自然派葡萄酒的特色酒吧，也提供茶飲、甜點，旅客也可以買一杯坐在戶外座位區，享受夜晚時光。

位於飯店頂樓的「圓頂西餐廳」，是台南歷史最悠久的西餐廳，本事設計重現昔日80年代台灣社交圈流行的歐風時髦感，透過木質結構、圓弧拱型與紅色絨布面椅，不管是老台南人，還是外地來的旅客，都能邊用餐邊重新認識這處餐廳。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

