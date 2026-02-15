我家牛排本體是Buffet！網友眼中耽誤系品牌「藏壽司是扭蛋店」　

▲「全台最大」我家牛排高雄同盟店1月底開幕。（圖／我家牛排同盟店提供）

記者黃士原／台北報導

我家牛排全台最大的高雄同盟店1月底開幕，占地1000坪、豪華自助吧無限供應上百道料理，被網友稱為「自助吧才是本體」、「被牛排耽誤的Buffet」。除了我家牛排，台灣還有許多名店的非主打商品討論度卻更高，如披薩耽誤的炸雞店、被漢堡耽誤的紅茶店，以下整理10家「耽誤系」美食。

▲我家牛排豐富自助吧的新店型大受歡迎，被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」。（圖／我家牛排同盟店提供）

我家牛排：被牛排耽誤的Buffet

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，林口店、中和店、桃園春日店、南崁店，以及最新開幕的高雄同盟店，都有豐富的自助吧，有甜點、冰淇淋、水果、沙拉、涼拌、湯品、飲料、炸物、熱炒、蒸點（港點），以及台式鍋物料理，超過百道料理，不少人不點牛排，單純享用自助吧。

▲曾家豆漿的蛋塔。（圖／DARREN蘋果樹提供）

曾家豆漿：被豆漿耽誤的蛋撻店

曾家豆漿菜單品項多元，除了豆漿、蛋餅、燒餅油條外，還賣葡式蛋塔與小籠包。由於蛋塔主打現做現賣，不少人專程前往購買，而獲得「被豆漿耽誤的蛋撻店」稱號。

▲拿坡里義式炸雞。（圖／業者提供）

拿坡里：被披薩耽誤的炸雞店

拿坡里是披薩專賣店，但更多數評價「炸雞必點」、「炸雞才是拿坡里的本體」。招牌義式炸雞裹上義式炸雞粉後下鍋油炸，酥脆外皮搭配軟嫩多汁的肉質，還帶點微辣口感，深受炸雞控喜愛。業者2019年開出首家炸雞專賣店，後來改名三商炸雞，目前全台有16家門市。

▲摩斯漢堡最被稱讚的竟是紅茶。（圖／業者提供）

摩斯漢堡：被漢堡耽誤的紅茶店

摩斯主打米漢堡，有許多不同口味選擇，是台人十分喜歡的速食店之一，不過，其販售的商品中被大讚的竟然是「紅茶」，強打店內全手工煮製的紅茶，大口喝下可是有著茶葉清香，還能請店員在紅茶中免費加入檸檬片，不少網友狂讚：「更好喝！」

▲鼎泰豐排骨蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐：被小籠包耽誤的炒飯店

鼎泰豐曾被紐約時報推薦為「世界十大美食餐廳」之一，18摺小籠包已成為觀光客來台必吃美食之一，不過更多網友推薦炒飯。鼎泰豐的炒飯都是使用台稉九號米，呈現金黃色澤的炒飯，蛋花均勻密布（太大或太小都不行），入口還保留八分嫩度，加入蔥花拌炒，每口都可以吃到蛋香與蔥香。

▲藏壽司不斷推出新的聯名扭蛋，上圖為三麗鷗聯名扭蛋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司：被壽司耽誤的扭蛋店

藏壽司的最大特色就是投入5個盤子，就能獲得一次抽扭蛋的機會。扭蛋都是跟許多人氣動漫合作，曾推出名偵探柯南、鬼滅之刃、寶可夢與小小兵聯名商品，吉伊卡哇扭蛋更是掀起一股收集熱潮。

▲壽司郎「森半抹茶冰淇淋蛋糕」。（圖／壽司郎提供）

壽司郎：被壽司耽誤的甜點店

壽司郎雖然主打迴轉壽司，但也會不定期推出各式冰品及甜點，美味程度不輸專賣店，有許多擁護者。近期則是日本「森半」抹茶聯名商品再度登場，「森半抹茶冰淇淋蛋糕」選用老字號茶舖的一番茶，集結兩款抹茶打造而成，一款濃郁圓潤、茶香濃郁，另一款甘甜中帶細緻苦韻，以抹茶蛋糕為基底，層層疊上蛋白霜餅乾與一番茶抹茶慕斯，最後灑上抹茶蛋糕碎點綴。

▲台鐵便當。（圖／資料照）

台鐵：被火車耽誤的便當店

相信不少人搭火車一定吃台鐵便當，其中排骨飯更擁有眾多支持者，價格60元起至100元，十分親民！相較於本業虧損，台鐵便當一年內（2018年數據）就可以賺進7.5億元，是相當賺錢的副業之一，難怪網友稱它是「被火車耽誤的便當店」。

▲全家推出全新限定口味「贅澤巧克力霜淇淋」，緊接第二波還有「北海道哈密瓜霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家：被超商耽誤的霜淇淋店

有著「被超商耽誤的霜淇淋店」封號的「全家超商」，不定期推出新的聯名或特殊口味，2月5日先是上市「贅澤巧克力霜淇淋」，第二波2月12日接力登場的是「北海道哈密瓜霜淇淋」。前者選用比利時55％巧克力入料，口感濃郁卻不甜膩，可搭配「莊園牛奶霜淇淋」，讓可可苦韻與奶香層次更分明，後者選用100％北海道哈密瓜果汁製成，主打自然清甜果香。

▲八方雲集紅燒牛肉麵。（圖／八方雲集提供）

八方雲集：被鍋貼耽誤的牛肉麵店

八方雲集是台灣人熟知的連鎖鍋貼專賣店，但多數人可能不知道，2023年8月就開始提供3款牛肉麵，其中麻辣口味讓YouTuber的老婆一吃就愛上，連5天到店裡報到，直呼八方雲集根本是「被鍋貼耽誤的牛肉麵店」。此外，還曾在台北國際牛肉麵節奪得紅燒組金牌。

八方雲集經典牛肉麵共有紅燒、清燉及麻辣3種口味，售價168元至178元，全台900多家門店都吃得到。八方雲集表示，經典牛肉麵系列在香港、美國廣受歡迎，是由第一號員工、也是八方雲集資深研發副總跟著創辦人一同研發。