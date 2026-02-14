ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
年銷3000萬份早餐！拉亞首曝「年度人氣榜」　紅茶2.5秒賣1杯

▲▼拉亞漢堡藍莓乳酪貝果。（圖／拉亞漢堡提供）

▲拉亞漢堡曝2025年度人氣榜。（圖／拉亞漢堡提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣早餐豐富多元，「拉亞漢堡」統計，去年賣出超過3000萬份早餐，熱賣飲品冠軍由紅茶奪下，年銷420萬杯，平均每2.5秒就賣一杯，食品則是藍莓乳酪貝果200萬個最熱銷，數量可以疊出超過120座台北101大樓。

拉亞漢堡2025年度人氣排行榜，國民飲品由「紅茶」奪下，一年賣出420萬杯，每2.5秒賣出一杯；「奶茶」260萬杯、平均每4秒就售出1杯排第二；另外，「蘋果茶」年銷量突破百萬杯，成長幅度驚人。食品方面，「藍莓乳酪貝果」年銷破200萬顆，可以疊出超過120座台北101大樓，是人氣冠軍。

▲▼拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。（圖／記者蕭筠攝）

▲拉亞漢堡觀察到甜點成為意外商機。（圖／記者蕭筠攝）

拉亞漢堡也觀察到，不少有寄杯飲料的消費業者到店取餐時經常順手帶走1份點心，拉抬原本不屬於傳統早餐的生甜甜圈、貝果類銷量，成為新選擇，意外帶動甜點商機。

▲▼麥味登「豆皮蛋餅」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥味登「豆皮蛋餅」2025年討論度超高。（圖／記者蕭筠攝）

另一連鎖早餐店「麥味登」2025年討論度最高的新品則是「豆皮蛋餅」，將低醣、富含蛋白質的豆皮取代傳統蛋餅皮，除了熱量負擔較低，還能攝取到更多蛋白質，深受大批消費者喜愛，不少網友分享：「太好吃了」、「好讚，根本健身人的愛」、「超神，我愛死」。

此外，業者表示，像是超厚雞肉起司滿分堡、薯餅蛋餅、原塊嫩雞與丹麥歐姆蛋等，也是去年討論度極高的產品。

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

年銷3000萬份早餐！拉亞首曝「年度人氣榜」　紅茶2.5秒賣1杯

