Krispy Kreme情人節「愛心甜甜圈」只賣3天　再送限量明信片

▲Krispy Kreme情人節限定口味「心意滿滿」只賣3天。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme今年情人節推出限定口味「心意滿滿」，愛心造型搭配牛奶卡士達內餡，還有3入禮盒包裝，再送愛心明信片，2月13日至15日限時3天販售。

Krispy Kreme「心意滿滿」選用牛奶巧克力包裹心形貝包，內餡是牛奶卡士達，每顆60元。

▲買心意滿滿再加2口味升級3入禮盒，再送愛心明信片。

今年首度推出情人節限定3入禮盒，購買心意滿滿加2顆甜甜圈可免費升級，再送限量愛心明信片1張，開放累贈，送完為止。

Krispy Kreme開工日（2月23日）推出「買1送1」活動，至門市購買6入或12入盒販，再送「6入原味糖霜甜甜圈」1盒，每店限量50盒。

▲BAC推出2款情人節限定甜點。（圖／BAC提供，下同）

同樣迎接情人節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」推出2款限定甜點，「莓瑰戀人」手工蛋糕以紅玫瑰型造型呈現，最上層為草莓巧克力，搭配70%與100%生巧克力餡，中段加入覆盆莓與草莓果餡，最後是巧克力湯種戚風蛋糕，3.5吋特價899元，限時販售至2月15日，售完為止。

▲草莓生巧克力禮盒絲滑又帶有微酸甜莓果香。

「草莓生巧克力禮盒」則以草莓果泥揉合70.5%比利時巧克力及鮮奶油，口感綿密絲滑並帶有微酸甜莓果香，每盒420元，即日起至3月31日開賣，售完為止。