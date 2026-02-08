功夫茶、CoCo限時買1送1！　珍珠烏龍奶、百香雙響炮都有

▲功夫茶黑霸烏龍奶限時5天買1送1。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

記者蕭筠／台北報導

明天星期一上班日KUNG FU TEA功夫茶祭出「黑霸烏龍奶買1送1」，日出茶太11家店全品項88折；CoCo周三好友日也有4大飲品買1送1。

▲日出茶太推全品項88折。（圖／日出茶太提供）

●KUNG FU TEA功夫茶

功夫茶於2月9日至2月13日推「黑霸烏龍奶買1送1」，每人限購2組、門市限定；20日前加碼消費2杯飲品送春節限定貼紙1張、購買5杯飲品再送馬年品牌紅包袋1張。

●日出茶太

日出茶太至2月9日推「全飲品88折」，限台北天成、新莊幸福、淡水老街、內壢莊敬、新竹站前、竹北文興、竹北三民、台中中友、台中JMALL、桃園環球A8、板橋環球，須出示LINE或美食通APP會員卡。

●CoCo

CoCo將於2月11日祭出「百香雙響炮買1送1」，2杯70元，糖度、冰量任選，限於線上平台領券後，再使用都可訂線上或官方LINE點餐，每人可領2張（共4杯飲料），各門市售完為止。

3月3日前foodpanda加碼推CoCo「珍珠奶茶」、「生椰拿鐵」、「28茉粉角輕乳茶」享「大杯同品項買1送1」，售完為止。