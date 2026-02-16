這3家台南「無名」獲米其林認證　想吃「羊雜」得凌晨6點到

▲大勇街無名鹹粥被網友盛讚是「台南最好吃的鹹粥」。（圖／美熊很愛吃授權提供）

記者黃士原／台北報導

台南一向有「美食之都」稱號，網友推薦台南美食除了可在Google地圖搜尋「阿」之外，另一個關鍵字則是「無名」。去年就有3家「無名」人氣店家得到米其林評審認證，分別販售鹹粥、羊肉湯與虱目魚，平日生意興隆，想喝羊雜湯，清晨6點前就要報到。

▲台南必比登─大勇街無名鹹粥。（圖／米其林指南提供）

大勇街無名鹹粥（必比登）

米其林評語：小店位於寧靜住宅區的鐵皮屋內，沒有招牌，卻總見排隊人潮，客人稱之為「大勇街無名鹹粥」。 提供台南風格的鹹粥，在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵上淋上滾燙的清澈高湯，米飯飽吸湯汁，且透著淡淡芹菜清香。且價格實惠，難怪深受歡迎。每月例休兩天，其餘不定休息的日期可於店面及社群媒體上確認。

大勇街無名鹹粥

地址：台南中西區大勇街85號

▲台南必比登─無名羊肉湯。（圖／米其林指南提供）

無名羊肉湯（必比登）

米其林評語：半世紀以來，以供應古早滋味羊肉湯而聞名於老饕之間，即使曾一度停業，憑著食客的支持再度捲土重來。店家堅持每天採買土產溫體羊肉，並以羊骨與羊肉熬煮招牌清湯湯頭。各羊肉部位可放湯或做成乾吃，後者只用少許麻油提香，同樣味美。清湯往往於11點時售罄；想品嚐羊雜者，宜清晨6點前到訪。

無名羊肉湯

地址：台南市中西區府前路二段144號

▲開元路無名虱目魚。（圖／米其林指南提供）

開元路無名虱目魚（入選餐廳）

米其林評語：屹立在開元路近半個世紀，沒有招牌或店名，但老饕都能辨認出這大樹旁的騎樓小店。店家所用的虱目魚每天清晨新鮮處理，其魚皮湯特別受歡迎，特色是在熟魚皮上裹了一層魚漿，增添柔嫩口感。想吃得更豐富，可搭配魚丸或油脂豐富的虱目魚肚。清晨開始人潮便絡繹不絕，要品嚐魚腸，建議提早到訪避免撲空。

開元路無名虱目魚

地址：台南北區開元路313號