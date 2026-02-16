ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

這3家台南「無名」獲米其林認證　想吃「羊雜」得凌晨6點到

▲▼無名鹹粥。（圖／美熊很愛吃授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

▲大勇街無名鹹粥被網友盛讚是「台南最好吃的鹹粥」。（圖／美熊很愛吃授權提供）

記者黃士原／台北報導

台南一向有「美食之都」稱號，網友推薦台南美食除了可在Google地圖搜尋「阿」之外，另一個關鍵字則是「無名」。去年就有3家「無名」人氣店家得到米其林評審認證，分別販售鹹粥、羊肉湯與虱目魚，平日生意興隆，想喝羊雜湯，清晨6點前就要報到。

▲台南必比登─大勇街無名鹹粥。（圖／米其林指南提供）

大勇街無名鹹粥（必比登）

米其林評語：小店位於寧靜住宅區的鐵皮屋內，沒有招牌，卻總見排隊人潮，客人稱之為「大勇街無名鹹粥」。 提供台南風格的鹹粥，在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵上淋上滾燙的清澈高湯，米飯飽吸湯汁，且透著淡淡芹菜清香。且價格實惠，難怪深受歡迎。每月例休兩天，其餘不定休息的日期可於店面及社群媒體上確認。

大勇街無名鹹粥
地址：台南中西區大勇街85號

▲台南必比登─無名羊肉湯。（圖／米其林指南提供）

無名羊肉湯（必比登）

米其林評語：半世紀以來，以供應古早滋味羊肉湯而聞名於老饕之間，即使曾一度停業，憑著食客的支持再度捲土重來。店家堅持每天採買土產溫體羊肉，並以羊骨與羊肉熬煮招牌清湯湯頭。各羊肉部位可放湯或做成乾吃，後者只用少許麻油提香，同樣味美。清湯往往於11點時售罄；想品嚐羊雜者，宜清晨6點前到訪。

無名羊肉湯
地址：台南市中西區府前路二段144號

▲開元路無名虱目魚。（圖／米其林指南提供）

開元路無名虱目魚（入選餐廳）

米其林評語：屹立在開元路近半個世紀，沒有招牌或店名，但老饕都能辨認出這大樹旁的騎樓小店。店家所用的虱目魚每天清晨新鮮處理，其魚皮湯特別受歡迎，特色是在熟魚皮上裹了一層魚漿，增添柔嫩口感。想吃得更豐富，可搭配魚丸或油脂豐富的虱目魚肚。清晨開始人潮便絡繹不絕，要品嚐魚腸，建議提早到訪避免撲空。

開元路無名虱目魚
地址：台南北區開元路313號

關鍵字： 美食雲 米其林指南 無名美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

見後輩爸媽不知道SM？　銀赫撂中文：SJ知道嗎XD

推薦閱讀

這3家「無名」獲米其林認證

這3家「無名」獲米其林認證

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

比草原好看！內蒙「几字型」秘境曝光

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

盤點10家耽誤系餐飲品牌

在地超過20年宜蘭式早餐！

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

圓夢趁優惠！華航年貨大街歐洲線78折起

華航年貨大街78折起　亞洲航線萬元有找

華航年貨大街美國線78折起

春節玩桃園　熱門景點服務時間看這裡

肥前屋復活！3月與大家重新見面

北市「過年5大花海」免費賞

4月開始！饗食天堂假日訂位要收訂金

熱門行程

最新新聞更多

這3家「無名」獲米其林認證

恆春咖啡秘境直面180度藍海景！

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

台人多愛去日本？日媒認證「9成回頭客」

鳥取「牛骨拉麵」每日限量100碗！

搭船注意！謹記行動電源「4不1注意」

4家星級飯店中餐廳吃到飽整理

台式早午餐濃湯麵包、紅茶無限續！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366