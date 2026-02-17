ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大直米其林密度冠全台　「7餐廳摘9星」官方介紹一次看

▲米其林一星 La Vie 推新菜！屏東乳豬入菜　6道式套餐4千元有找。（圖／記者黃士原攝）

▲米其林一星 La Vie冬季新菜「屏東乳豬｜蕪菁｜毛豆」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市大直地區從米其林指南登台以來，一直都是星光閃閃，去年8家新進榜一星餐廳中，有3家同樣在大直，分別是aMaze心宴、La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳及FRASSI，再加上原本的4家餐廳，大直商圈合計有7家星級餐廳、9顆星星，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

《ETtoday新聞雲》整理米其林指南對這7家「星級」餐廳的評語。

▲米其林三星「態芮」。（圖／取自Taïrroir 態芮臉書）

Taïrroir 態芮（三星）

主廚何順凱兼具台菜與法餐經驗，烹飪風格緊扣台灣的風土民情。他透過廣泛運用在地食材，緊貼時令加以變化，將台灣料理重新詮釋。單一套餐的概念取材自這片土地的飲食文化、經典美食，以及其兒時回憶，並多以諧音成語命名，使用餐過程增添趣味。以在地茶葉、時令水果和果乾構成的甜點，給饗宴畫下完美句點。

Taïrroir 態芮
地址：台北市中山區樂群三路299號6樓
電話：02-8501-5500

▲米其林一星 La Vie冬季新菜櫻桃番茄｜胭脂蝦｜‘綠’芥末。（圖／記者黃士原攝）

La Vie by Thomas Bühner（一星）

由德國大廚Thomas Bühner與在地投資者共同管理，挑高空間搭配簡約優雅的裝潢，感覺舒適自在。由香港主廚負責掌杓，帶來具現代感的歐陸料理，套餐中每道菜都製作用心，賣相亮麗。野味菜餚尤其出色，不妨試試美味的紐西蘭鹿肉。甜品也不會令人失望，巧克力塔能為晚餐畫下完美的句點。

La Vie by Thomas Bühner
地址：台北市中山區樂群三路200號1樓
電話：0937-857-869

▲心宴去年夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

aMaze 心宴（一星）

主廚擅長杭州與江浙料理，且不拘泥於傳統，將經典老菜與西式技巧融會貫通，催發出饒富創意的季節套餐。菜色緊扣主廚的成長背景與家鄉滋味，並採用番紅花、起司、日式海藻等特色食材入菜，風格自由奔放。有朝氣的服務團隊，以熱情與專業為客人帶來難忘的用餐體驗。

aMaze 心宴
地址：台北市中山區明水路598號
電話：02-8501-5980

▲▲開胃小點「煙燻鯖魚｜番茄｜羅勒」。（圖／取自FRASSI臉書）

▲FRASSI開胃小點「煙燻鯖魚｜番茄｜羅勒」。（圖／取自FRASSI臉書）

FRASSI（一星）

來自義大利托斯卡納的主廚，結合當代烹調手法，帶來創意十足的義式佳餚。僅提供一款套餐，龍蝦燴飯及兔肉寬扁麵不只擺盤精美，味道和口感同樣出色。團隊自行熟成肉類，當中特別推薦鴨肉菜色。餐酒搭配十分有趣，且提供半杯的選擇。室內裝修饒富義國元素，除了吧檯座位，亦有包廂可供預定。

FRASSI
地址：台北市中山區樂群三路299號1樓
電話：02-8502-6383

▲斑泊菜色「薑｜醋｜牡蠣｜粥」。（圖／取自斑泊臉書）

▲斑泊菜色「薑｜醋｜牡蠣｜粥」。（圖／取自斑泊臉書）

斑泊（一星）

進入餐廳，顧客會先被引領到等候區享用茶水，再前往二樓的用餐空間。這裡以褐色實木、鏽色鐵件、日式塌塌米等點綴，並大量選用在地設計師的家具與食器，營造出沉穩復古的風格。年輕主廚將台灣常見的下酒菜、小吃、宴席合菜、焢窯等元素呈現於套餐之中。菜色賣相悅目而富創意，且不論是鵪鶉或豬腩，皆令人再三回味。

斑泊
地址：台北市中山區樂群二路265巷38號
電話：02-8502-9168

▲「米香」招牌菜口水雞。（圖／資料照）

米香台菜餐廳（一星）

以「米香」命名，傳達米食文化在台灣的重要性。主廚晉升行政主廚後轉居幕後，由跟隨多年且經驗豐厚的子弟兵掌杓，菜單內容不變，繼續以純樸細膩的方式呈現台灣美好滋味。例如在魚皮白菜滷添加宜蘭鴨蛋酥，真材實料。黑棗蜜汁排骨鹹甜軟嫩，是搭配米飯的必點菜色。裝潢富麗堂皇，落地大窗令環境通透明亮，商務宴請或聚會皆適宜。

米香台菜餐廳
地址：台北市中山區樂群二路55號3樓
電話：02-7722-3391

▲欣葉．鐘菜招牌菜─紫蘇蚵嗲。（圖／記者黃士原攝）

欣葉．鐘菜（一星）

巨幅落地玻璃，加上具氣派的家具與燈飾，令這裡成為宴請的理想場所。菜單涵蓋過百道菜餚，以宴客菜為主，例如源於七十年代的鯉魚大蝦，在吐司放上裹著蝦漿的蝦肉，以杏仁片作魚鱗做成鯉魚的模樣，入口外酥內嫩。除了漁港海鮮、集團的經典菜色，亦會不時推出新菜品。甜點杏仁花生豆腐搭配花生麻糬和普洱茶，值得推薦。

欣葉．鐘菜
地址：台北市中山區樂群二路199號
電話：02-2532-7373

關鍵字： 美食雲 米其林指南 摘星餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

