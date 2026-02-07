阿里山賓館最新頂級客房搶先看！住進雲端之森　年後開放預訂

▲阿里山賓館包場頂級客房旅客專屬私人交誼廳。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

位於阿里山國家森林遊樂區中心點的「阿里山賓館」，以「雲端之森」為概念，耗時一年打造6間頂級套房，客房私人陽台就能享受私房山林美景，還能俯瞰雲海、日落，預計年後開放預訂。

▲▼阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房內部樣貌，落地窗景享受被山林包圍的療癒感。

阿里山賓館看好身心放鬆、森林療癒深度體驗，打造全新「雲端之森」頂級客房，全館僅有6間，均為雙人房，最大為12坪，每間客房皆設置獨立式浴缸，且面向山林景觀處設計為落地窗景。其中2間客房設有私人陽台，坐在陽台就能欣賞檜木林，遠眺雲霧、晨曦，將阿里山美景盡收眼底。

▲包場所有頂級客房才能使用的私人聚會交誼廳。

業者也精心規劃專屬私人聚會交誼廳，提供給包場6間頂級客房的旅客使用，在交誼廳內，享有開闊無死角視野飽覽山色，並提供下午茶。業者表示，詳細價格、住房專案將於年後公布，並開放預訂，提供旅人到阿里山假期的奢華新提案。

▲嘉義阿里山北門車站飯店將由煙波集團接手營運。（圖／嘉義市政府提供）

而煙波集團日前公布2026年飯店規劃，今年將插旗全台4個縣市，分別為嘉義、花蓮新城、台中與宜蘭礁溪。其中嘉義為閒置多年，隸屬於阿里山林鐵及文資處的「北門車站飯店」，不僅提供住宿，還有茶堂、選物店。

阿里山林業鐵路去年完成全線復駛，帶動當地觀光發展，而阿里山林業鐵路北門車站飯店在閒置15年後，由政府購回所有權，並透過ROT案招商，由煙波集團獲得20年經營權，期望帶給當地觀光旅宿新亮點。

煙波集團承接後，將進行整修與營運，在北門車站旁打造煥然一新的地標飯店，預計2026年開幕。煙波集團表示，全新的北門車站飯店至少提供131間客房、2間餐廳等設施、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並結合林業文化為規劃五感體驗遊程，讓旅客更了解嘉義文化。