ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

阿里山賓館最新頂級客房搶先看！住進雲端之森　年後開放預訂

▲▼阿里山賓館頂級客房。（圖／業者提供）

▲阿里山賓館包場頂級客房旅客專屬私人交誼廳。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

位於阿里山國家森林遊樂區中心點的「阿里山賓館」，以「雲端之森」為概念，耗時一年打造6間頂級套房，客房私人陽台就能享受私房山林美景，還能俯瞰雲海、日落，預計年後開放預訂。

▲▼阿里山賓館頂級客房。（圖／業者提供）

▲▼阿里山賓館全新「雲端之森」頂級客房內部樣貌，落地窗景享受被山林包圍的療癒感。

▲▼阿里山賓館頂級客房。（圖／業者提供）

阿里山賓館看好身心放鬆、森林療癒深度體驗，打造全新「雲端之森」頂級客房，全館僅有6間，均為雙人房，最大為12坪，每間客房皆設置獨立式浴缸，且面向山林景觀處設計為落地窗景。其中2間客房設有私人陽台，坐在陽台就能欣賞檜木林，遠眺雲霧、晨曦，將阿里山美景盡收眼底。

▲▼阿里山賓館頂級客房。（圖／業者提供）

▲包場所有頂級客房才能使用的私人聚會交誼廳。

業者也精心規劃專屬私人聚會交誼廳，提供給包場6間頂級客房的旅客使用，在交誼廳內，享有開闊無死角視野飽覽山色，並提供下午茶。業者表示，詳細價格、住房專案將於年後公布，並開放預訂，提供旅人到阿里山假期的奢華新提案。

▲▼嘉義阿里山北門車站飯店。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義阿里山北門車站飯店將由煙波集團接手營運。（圖／嘉義市政府提供）

而煙波集團日前公布2026年飯店規劃，今年將插旗全台4個縣市，分別為嘉義、花蓮新城、台中與宜蘭礁溪。其中嘉義為閒置多年，隸屬於阿里山林鐵及文資處的「北門車站飯店」，不僅提供住宿，還有茶堂、選物店。

阿里山林業鐵路去年完成全線復駛，帶動當地觀光發展，而阿里山林業鐵路北門車站飯店在閒置15年後，由政府購回所有權，並透過ROT案招商，由煙波集團獲得20年經營權，期望帶給當地觀光旅宿新亮點。

煙波集團承接後，將進行整修與營運，在北門車站旁打造煥然一新的地標飯店，預計2026年開幕。煙波集團表示，全新的北門車站飯店至少提供131間客房、2間餐廳等設施、1間茶堂、複合式選物店及公設區，並結合林業文化為規劃五感體驗遊程，讓旅客更了解嘉義文化。

關鍵字： 嘉義旅遊 阿里山賓館 飯店旅館 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

CORTIS和BUS連動了　一起泰國版〈GO！〉

推薦閱讀

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目丸攤

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目丸攤

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

鞦韆座喝下午茶！隱身台北花卉村咖啡館

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

麻古茶坊「酪梨草莓甘露」新上市　2款人氣飲也回歸

熱門行程

最新新聞更多

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366