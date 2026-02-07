亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」　6家機票優惠一次看

▲亞洲航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲航空AirAsia宣布旗下馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼 AK）持續加速其第五航權航線拓展策略，將於6月15日開飛「高雄－大阪」，即日起至2月15日推出機票優惠，單程含稅價2690元起。

馬來西亞亞洲航空延續去年營運的第五航權航線「亞庇－台北－福岡」，自開航以來平均載客率高達9成，此次以「吉隆坡－高雄」延伸的「高雄－大阪」航線，透過天天都有航班的服務，強化台灣與日本之間的航網連結，也回應台日之間持續升溫的旅遊需求。

高雄至大阪航班時間為早上8點30分自小港機場出發，日本時間中午12點40分抵達大阪關西國際機場；回程時間為日本時間下午1點45分自大阪關西機場出發，台灣時間下午4點抵達高雄小港機場。為慶祝新航線開航，亞航特別推出限時促銷票價，高雄飛大阪單程含稅價2690元起，適用搭乘期間為6月15日至10月24日為止。

▲國泰航空推出80周年新塗裝。（圖／業者提供）

而國泰航空今年迎來80周年，規劃一整年的「同心飛躍八十年」周年慶，並推出特色彩繪機。機隊中的空中巴士A350客機塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」，向經典的綠白間條塗裝致敬，另一架機身塗上同款「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，亦將在未來數週內亮相。

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2月23日，國泰會員登入官網領取限量優惠碼，於每日上午10點準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。

本次新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠代碼「26LNY288」適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵288元，每日限首60張；優惠代碼「26LNY588」則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵588元，同樣每日限首 60 張。所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2月23日，適用出發期間為2月19日至6月30日為止。

▲樂桃航空。（圖／記者蔡玟君攝）

樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」即日起至2月8日為止開搶，適用2月10日至10月23日的航班，沖繩單程1580元起，台北飛大阪2180元起、東京成田2390元起、名古屋2280元起，以及東京羽田2890元起。

▲國籍航空推出機票優惠，最低73折起。（資料照／桃機公司提供）

中華航空即日起至2月22日推出「年貨大街」新春限時特惠，精選台灣出發航線最低78折起優惠，適用搭乘日為即日起至6月30日為止，橫跨春節連假，桃園－香港2886元起、桃園－曼谷4200元起、桃園－大阪9660元起、桃園－西雅圖1萬6212元起、桃園－鳳凰城1萬8480元起、桃園－倫敦2萬1672元起、桃園－布拉格2萬3650元起。

長榮航空即日起至2月15日推出精選航線73折起優惠，適用搭乘日為3月1日至6月30日為止，適用航線包括東京、福岡、首爾、釜山、札幌、大阪、沖繩、曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、河內、峴港等熱門航線，歐洲線也有阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、慕尼黑，以及美國線洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華。

星宇航空即日起至2月28日推出台灣出發精選航線88折優惠，適用2月12日至6月26日航班。適用航線除了有日本熱門的東京、大阪、神戶、名古屋、熊本、札幌等，東南亞的曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、河內、新加坡、吉隆坡、宿霧，還有長程線洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、鳳凰城。