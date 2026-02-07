ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」　6家機票優惠一次看

▲▼國泰航空，亞洲航空。（圖／業者提供）

▲亞洲航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

亞洲航空AirAsia宣布旗下馬來西亞亞洲航空（AirAsia Malaysia，航班代碼 AK）持續加速其第五航權航線拓展策略，將於6月15日開飛「高雄－大阪」，即日起至2月15日推出機票優惠，單程含稅價2690元起。

馬來西亞亞洲航空延續去年營運的第五航權航線「亞庇－台北－福岡」，自開航以來平均載客率高達9成，此次以「吉隆坡－高雄」延伸的「高雄－大阪」航線，透過天天都有航班的服務，強化台灣與日本之間的航網連結，也回應台日之間持續升溫的旅遊需求。

高雄至大阪航班時間為早上8點30分自小港機場出發，日本時間中午12點40分抵達大阪關西國際機場；回程時間為日本時間下午1點45分自大阪關西機場出發，台灣時間下午4點抵達高雄小港機場。為慶祝新航線開航，亞航特別推出限時促銷票價，高雄飛大阪單程含稅價2690元起，適用搭乘期間為6月15日至10月24日為止。

▲▼國泰航空，亞洲航空。（圖／業者提供）

▲國泰航空推出80周年新塗裝。（圖／業者提供）

而國泰航空今年迎來80周年，規劃一整年的「同心飛躍八十年」周年慶，並推出特色彩繪機。機隊中的空中巴士A350客機塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」，向經典的綠白間條塗裝致敬，另一架機身塗上同款「生菜三明治塗裝」的波音747貨機，亦將在未來數週內亮相。

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2月23日，國泰會員登入官網領取限量優惠碼，於每日上午10點準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享588元折扣。

本次新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠代碼「26LNY288」適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵288元，每日限首60張；優惠代碼「26LNY588」則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵588元，同樣每日限首 60 張。所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2月23日，適用出發期間為2月19日至6月30日為止。

▲▼樂桃航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲樂桃航空。（圖／記者蔡玟君攝）

樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」即日起至2月8日為止開搶，適用2月10日至10月23日的航班，沖繩單程1580元起，台北飛大阪2180元起、東京成田2390元起、名古屋2280元起，以及東京羽田2890元起。

▲▼桃園機場,桃機,飛機,長榮,華航,班機。（圖／桃機）

▲國籍航空推出機票優惠，最低73折起。（資料照／桃機公司提供）

中華航空即日起至2月22日推出「年貨大街」新春限時特惠，精選台灣出發航線最低78折起優惠，適用搭乘日為即日起至6月30日為止，橫跨春節連假，桃園－香港2886元起、桃園－曼谷4200元起、桃園－大阪9660元起、桃園－西雅圖1萬6212元起、桃園－鳳凰城1萬8480元起、桃園－倫敦2萬1672元起、桃園－布拉格2萬3650元起。

長榮航空即日起至2月15日推出精選航線73折起優惠，適用搭乘日為3月1日至6月30日為止，適用航線包括東京、福岡、首爾、釜山、札幌、大阪、沖繩、曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、河內、峴港等熱門航線，歐洲線也有阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、慕尼黑，以及美國線洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華。

星宇航空即日起至2月28日推出台灣出發精選航線88折優惠，適用2月12日至6月26日航班。適用航線除了有日本熱門的東京、大阪、神戶、名古屋、熊本、札幌等，東南亞的曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、河內、新加坡、吉隆坡、宿霧，還有長程線洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、鳳凰城。

關鍵字： 優惠快訊 日本旅遊 大阪旅遊 亞洲航空 亞洲旅遊 中華航空 星宇航空 國泰航空 樂桃航空 長榮航空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【聲調秒高八度】北海道路邊小貓咪玩雪玩到滿臉都是萌翻♥

推薦閱讀

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目丸攤

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目丸攤

「與WBC中華隊球員同名」免費玩海洋公園

「與WBC中華隊球員同名」免費玩海洋公園

Potato Corner高雄首店排隊規則曝

Potato Corner高雄首店排隊規則曝

80元去骨雞排飯＋4道配菜鋪好鋪滿

80元去骨雞排飯＋4道配菜鋪好鋪滿

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

中央大學2026松櫻祭登場　打造春日校園盛會

中央大學2026松櫻祭登場　打造春日校園盛會

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

桃園神社新春活動　初四發馬年福錢

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！

鞦韆座喝下午茶！隱身台北花卉村咖啡館

中央大學2026松櫻祭登場　打造春日校園盛會

熱門行程

最新新聞更多

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

永和黃昏市場周五限定！神秘虱目丸攤

「與WBC中華隊球員同名」免費玩海洋公園

Potato Corner高雄首店排隊規則曝

80元去骨雞排飯＋4道配菜鋪好鋪滿

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366