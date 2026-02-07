ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
12米「泡湯水豚」現身台南虎頭埤　雪白鹽山登頂看可愛柴犬

▲▼卡比胖拉。（圖／台南市政府提供）

▲卡比胖拉現身虎頭埤。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年春節台南有許多超萌打卡點值得一訪！例如去年秋天曾在台南安平漁人碼頭展出的超萌水豚「卡比胖拉」，今年移到虎頭埤風景區，從即日起展出至3月8日為止，而七股鹽山則有可愛的斗笠柴犬迎賓。

▲▼卡比胖拉。（圖／台南市政府提供）

▲春節期間可以到虎頭埤搭船、看泡湯水豚，感受自然風景。

台南市政府此次趁著過年，將高達12公尺泡著溫泉的超萌水上氣偶「卡比胖拉」放在湖面，讓旅客新年走進大自然中，享受芬多精洗禮，也能與可愛氣偶拍照。

▲▼七股鹽山柴犬。（圖／翻攝自七股鹽山臉書專頁）

▲七股鹽山出現6米高可愛柴犬。（圖／翻攝自七股鹽山臉書專頁）

台南七股鹽山為迎接2026年，在鹽山打造高達6米的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，還有四隻柴犬大氣球全園出沒，讓遊客一路打卡找「柴」趣。此外，園內今年也推出全新「寵物列車」，讓民眾帶著毛小孩一起搭遊園列車。

▲▼七股鹽山。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能體驗在七股鹽山登頂。（圖／記者蔡玟君攝）

台鹽公司表示，柴犬在台日文化中象徵忠誠與守候，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應。今年以柴犬為主角，希望讓遊客在這座宛如「小雪山」的鹽山上，感受陪伴的力量。而主角「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴著斗笠、抱著鹽包，圓滾滾的模樣彷彿鹽山的小小守護員。

