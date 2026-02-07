「與WBC中華隊球員同名」免費玩海洋公園　符合指定3條件也0元

▲花蓮遠雄海洋公園推出姓名優惠。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園推出優惠，隨著「2026 WBC 世界棒球經典賽」開賽在即，即日起至3月1日為止，凡名字與中華隊正式名單同名同字者（僅限名字、不含姓氏），享免費入園，同音者則享198元優惠票價。

同時，迎接新年到來，即日起至3月1日為止，包含身分證字號含「0、2、6」任兩碼、姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，以及生肖屬馬者，凡符合其中之一，可享門票優惠價699元；符合2個條件享門票299元，若符合3個條件，則可免費入園。

遠雄海洋公園亦推出深受親子族群喜愛的「海洋夜未眠」夜宿體驗。「海洋夜未眠」行程包含樂園兩日暢玩、晚餐與早餐安排，並由專人帶領進行水族館導覽解說與海洋明星動物互動，旅客夜晚可在海洋生物的陪伴下入眠。

春節期間則推出限定版本，以「行程自由行」為主打（不含導覽解說等體驗行程），提供水族館、美人魚主題區及藍鯨艙宿營車等夜宿選擇，為新春假期留下難忘回憶。

▲為迎接馬年到來，新竹關西六福村祭出馬年優惠。（圖／業者提供）

針對春節及寒假期間，新竹關西六福村祭出馬年優惠。凡姓氏為「馬」的民眾，本人可於即日起至2月15日的假日「免費入園」，惟需搭配1位購票同行者；同期間假日也推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，民眾本人即可享599元入園。