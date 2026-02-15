ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
小籠包無懸念排第1！鼎泰豐年度銷售榜　排骨蛋炒飯是第2名

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐公布2025年餐點銷售排行榜TOP 10。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

紐約時報推薦「世界十大美食餐廳」之一的鼎泰豐，18摺小籠包已是觀光客來台必吃美食之一，此外，鼎泰豐還有許多美味料理受消費者青睞，官方整理出2025年餐點銷售排行榜TOP 10，小籠包毫無懸念是第一，排骨蛋炒飯則排第2。

▲鼎泰豐小籠包是國外旅客來台必吃美食。（圖／記者李毓康攝）

第1名就是小籠包，作為鼎泰豐的世界級招牌，官方食用口訣是「一提、二移、三開窗、四品湯、五入口」，循著節奏感受湯汁與肉香層次。除了原味、蟹粉、雞肉、絲瓜蝦仁、松露、蔬食等口味，還有受到美國攀岩大神霍諾德青睞的巧克力小籠包，使用法國進口的濃醇黑巧克力，融合著甜、苦、酸、鮮果、烤焙、香氣等風味，與豆沙、芋泥口味一起被歸類於甜點類。

▲排骨蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

第2名是排骨蛋炒飯，鼎泰豐的炒飯都是使用台稉九號米，呈現金黃色澤的炒飯，蛋花均勻密布（太大或太小都不行），入口還保留八分嫩度，加入蔥花拌炒，每口都可以吃到蛋香與蔥香，搭配上海口味的酥炸排骨，能增添飽足感。此外，蝦仁蛋炒飯、肉絲蛋炒飯也入榜，分別排第4名、第8名。

▲蝦肉紅油抄手。（圖／記者黃士原攝）

第3名為蝦肉紅油抄手，特選鮮蝦搭配細切豬肉餡，包裹在自製Q滑的麵皮中，淋上特製紅油醬汁並以蔥末提味，口味比較偏鮮辣濃香的一道料理。特製紅油醬汁帶點甜、帶點辣，不嗜辣的朋友也能接受，就連外國觀光客接受度也很高。

▲元盅雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲蝦肉煎餃。（圖／記者黃士原攝）

第5名為酸辣湯、第6名是絲瓜蝦仁小籠包、第7名為紹興醉雞，而元盅雞湯排名第9，採用黑羽土雞熬製，以慢火熬煮2小時，雞湯金黃清澈，喝起來回甘爽口，燉得軟嫩的雞肉入口即化，高人氣的元盅雞湯向來是本店招牌商品。蝦肉煎餃名列第10，鼎泰豐師傅把煎餃與麵粉水煎成一體成型，鮮嫩多汁的豬肉餡、搭配清甜爽口的鮮蝦，一口咬下便能感受到紮實飽滿的內餡、層次分明的口感。

▲鼎泰豐2025年餐點銷售排行榜TOP 10。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲鼎泰豐2025年餐點銷售排行榜TOP 10。（AI協作圖／記者黃士原製作，經編輯審核）

▲君悅酒店芹香鱈魚水餃單顆要價77元。（圖／君悅酒店提供）

另外，台北君悅酒店「雲錦中餐廳」坐擁7間雅致的私人包廂，自開幕以來都是許多政商名流喜愛聚餐的地點之一，除了招牌烤鴨四吃，其中芹香鱈魚水餃即使每顆要價77元，但開賣11年來，人氣依然很高。

芹香鱈魚水餃單顆要價77元（每盤6顆，售價460元+10%），11年前推出時，刻意要區隔市場，餡料以1公斤要價超過2000元的頂級遠洋圓鱈為主，由於售價偏高，因此有了「天龍國水餃」稱號，開賣以來人氣依然很高。

除了頂級遠洋圓鱈，餡料還拌入草蝦漿、花枝漿、芹菜、肥瘦均勻的豬肉末與皮凍，營造滑口多汁內餡，再以彈潤水餃皮包覆其外，滾水8分鐘出鍋後，佐上秘製辣椒醬油。

