4家星級飯店續推港點吃到飽　「福華到年底」凱撒2月底止

▲蘊泉庄日蘊堂餐廳2026年再推出全新企劃「蘊食香傳│暢饗港點好時光」。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃士原／台北報導

去年多家星級飯店祭出港點吃到飽搶客，有4家業者今年續推。福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」持續到年底，台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」預計2月底截止。

▲蘊泉庄「日蘊堂」再推港點吃到飽，40多道菜色無限供應。

蘊泉庄「日蘊堂」

蘊泉庄日蘊堂餐廳港式點心吃到飽原本去年12月30日結束，不過2026年飯店再推出全新企劃「蘊食香傳│暢饗港點好時光」，40多道菜色無限供應，4人以上同行1人半價，並且再送價格上千的高級料理，午餐每人980元+10%，晚餐1180元+10%。

新菜單主要分為粵式點心、港粵經典、湯品、米/麵食、冷菜、甜湯糖水及特別推車港點等6大類，除了蟹黃燒賣、蝦皇水晶餃、蜜汁叉燒包、千層蘿蔔酥、荷葉糯米雞等，還有蜜汁梅頭叉燒肉、明爐吊燒鴨、避風塘海中蝦、梅膏一字排、陳香紅麴腱子腿、牛仔廣炒飯等。

▲「八里福朋喜來登酒店」中餐廳吃到飽再度回歸。（圖／取自八里福朋喜來登酒店官網）

八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」

位於新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」，去年11月再度推出「櫻桃片皮鴨饗宴」（目前尚未公布截止時間），除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。

吃到飽菜單包括明爐掛鴨/燒臘、開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身，及大家熟悉的海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。

▲台北凱撒大飯店中餐廳推午間吃到飽。（圖／取自台北凱撒臉書）

台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」

台北凱撒大飯店館內的「王朝中餐廳」去年11月底推出全新「美饌港點吃到飽」，平日周一、周二開放，活動預計到2月底，此方案須兩人以上同行適用，每人餐費1080元+10%。菜單供應50款港式與中華料理，從開胃菜、海鮮料理、港式點心、經典熱炒、湯品到甜品都有，吃得到燒椒牛腱、潮汕醉蝦、燒椒皮蛋凍、清蒸鮮魚、蜜汁中卷、果律沙拉蝦球。

港點愛好者則不能錯過叉燒腸粉、手工蝦餃皇、蝦皇蒸鳳爪、蜜汁叉燒酥、荷香糯米雞等經典菜色；熱炒類則有宮保雞丁、椒鹽排骨、黑椒五花、咖哩排骨。甜品方面，提供杏仁豆腐、楊枝甘露、抹茶芝麻球、椰汁西米露供民眾選擇。

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」持續到年底。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店「珍珠坊」

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」持續到12月底，周一至周五午餐及晚餐每人1250元，周六、周日午餐及晚餐1550元。餐廳提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色。