賞櫻何處去？中央大學「松櫻祭」登場　打造春日校園盛會

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市中壢區市郊的中央大學，即日起迄3月7日，於中大湖畔週邊，展開為期一個月的「松櫻祭」。校長蕭述三校長表示，今年的「松櫻祭」首次由學生團隊自主規劃與執行，獲得校友總會、EMBA校友同學會的支持；松櫻祭的誕生，不只是一個節慶，更是希望在嚴謹的學術殿堂裡，注入更多人文藝術與校園認同感。

執行「松櫻祭」的學生團隊有：執行長經濟系三年級盧維婷、副執行長化學系四年級陳建箖、副執行長電機系四年級張嘉翔等3人。執行長盧維婷同學6日表示，中大湖的櫻花，為日本的中央大學在民國100年3月11日贈予中大栽種，總計50棵河津櫻、大漁櫻和大寒櫻。

另外在校園還有其他品種的櫻花，主要分布在校內的荷花池畔、烏龜池畔及鴻經館周邊，校內櫻花於每年農曆前後至2月下旬盛開，吸引民眾到校園免費賞櫻。希望透過「松櫻祭」系列活動，讓更多人重新認識校園空間，在自然景觀與人文交流中，留下屬於自己的中大記憶。

中央大學表示，松，是中大的精神象徵，代表著經冬不凋的堅毅與紮實的學術根基。櫻，則是春天的使者，象徵著創新、綻放與生機勃勃的校園氣息。今年松櫻祭活動內容豐富多元，2月6 日至3月7日期間，中大湖廣場設置拍照小道具與合影打卡區，完成指定任務即可兌換限量紀念小禮品，邀請師生與民眾在春日校園中留下美好回憶。

3 月7日於依仁堂前舉辦「松櫻市集」，並結合 Open House Day 校園開放日，透過院系介紹、與學長姐交流互動，以及實驗室與教學場域參訪等多元體驗，讓參與者深入了解各學系的課程特色與研究環境。整體活動結合市集氛圍與校園參訪，打造結合學術探索與未來想像的春日校園體驗。

包括：中大校友總會理事長古鴻坤、EMBA校友同學會理事長黃輝彬等人士，均出席中大「松櫻祭」開幕活動。