西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

▲觀光列車「山嵐號」將從4月3日起首度行駛台南至彰化路線，雄獅遊程將停留大林鎮，帶旅客走讀「西部第一慢城」之魅力。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／嘉義報導

嘉義縣大林鎮，60、70年前曾因鄰近中坑營區等軍事據點，成為南部少見的「風俗產業聚落」。實際走訪聽導覽才知道，當年駐軍休假時，往往先至酒家消費，再帶著小姐前往戲院看電影培養情感，最後到旅社過夜，戲稱為當年的「快樂SOP」。

大量駐軍帶動消費，使火車站周邊酒家、戲院、旅社與茶室林立，也形塑出一套只存在於時代記憶中的生活軌跡。隨著軍事需求退場、產業轉型，大林一度沉寂，卻也為今日的文化保存與深度旅遊，留下獨特而真實的歷史紋理。

▲▼雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」首次駛向嘉南平原，車上能品嚐府城經典手路菜。（圖／記者彭懷玉攝）



隨著觀光列車「山嵐號」將於4月3日起行經大林，這座被譽為「西部第一慢城」的小鎮將再度被看見。已傳承三代的「泰成藥行」，2017年成立中藥文物館，系統性展示從傳統到現代的製藥器具與珍稀藥材，除包含冬蟲夏草、海馬、蛤蚧與海螵蛸等，「動物糞便」也製成許多藥材，老闆趣味而精闢的導覽，讓民眾理解中藥處理技術與養生智慧。

▲▼泰成藥行老闆介紹，包含蠶寶寶等「動物糞便」也製成許多珍貴中藥材。（圖／記者彭懷玉攝）



老屋活化同樣是大林再生的重要面向。過去因「抓猴」事件頻傳而聞名的「成都旅社」，曾設有特殊逃生動線，見證小鎮最熱鬧也最私密的年代。經在地居民與文史工作者修復後，轉型為結合居住與旅宿機能的民宿空間，保留磨石子地板、窗花等細節，讓旅人遙想當年的街區風華。業者表示，目前以雅房形式開放訂房，住一晚約1600元。

▲▼過去因「抓猴」事件頻傳而聞名的「成都旅社」，曾設有特殊逃生動線，見證小鎮最熱鬧也最私密的年代。（圖／記者彭懷玉攝）



而曾是大林最大酒家的「雪香亭」，則以翻修後的百年老屋之姿重生，轉型為提供南部口味豆漿豆花、咖啡與甜品的複合式空間。店內保留古董留聲機等老物件，讓飲食成為重新理解地方記憶的媒介，也讓更多人重新窺見大林過往的繁華。

▲曾是大林最大酒家的「雪香亭」，轉型為提供南部口味豆漿豆花、咖啡與甜品的複合式空間，店內保留古董留聲機等老物件。（圖／記者彭懷玉攝）