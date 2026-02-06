ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

▲雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線,山嵐號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲觀光列車「山嵐號」將從4月3日起首度行駛台南至彰化路線，雄獅遊程將停留大林鎮，帶旅客走讀「西部第一慢城」之魅力。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／嘉義報導

嘉義縣大林鎮，60、70年前曾因鄰近中坑營區等軍事據點，成為南部少見的「風俗產業聚落」。實際走訪聽導覽才知道，當年駐軍休假時，往往先至酒家消費，再帶著小姐前往戲院看電影培養情感，最後到旅社過夜，戲稱為當年的「快樂SOP」。

大量駐軍帶動消費，使火車站周邊酒家、戲院、旅社與茶室林立，也形塑出一套只存在於時代記憶中的生活軌跡。隨著軍事需求退場、產業轉型，大林一度沉寂，卻也為今日的文化保存與深度旅遊，留下獨特而真實的歷史紋理。

▲雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線,山嵐號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」首次駛向嘉南平原，車上能品嚐府城經典手路菜。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅x台鐵觀光列車「山嵐號」今（4日）正式駛向西部，宣布自4月3日起首度行駛台南至彰化路線,山嵐號。（圖／記者彭懷玉攝）

隨著觀光列車「山嵐號」將於4月3日起行經大林，這座被譽為「西部第一慢城」的小鎮將再度被看見。已傳承三代的「泰成藥行」，2017年成立中藥文物館，系統性展示從傳統到現代的製藥器具與珍稀藥材，除包含冬蟲夏草、海馬、蛤蚧與海螵蛸等，「動物糞便」也製成許多藥材，老闆趣味而精闢的導覽，讓民眾理解中藥處理技術與養生智慧。

▲大林鎮,成都旅社,雪香亭,泰成藥行,嘉義大林。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼泰成藥行老闆介紹，包含蠶寶寶等「動物糞便」也製成許多珍貴中藥材。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大林鎮,成都旅社,雪香亭,泰成藥行,嘉義大林。（圖／記者彭懷玉攝）

老屋活化同樣是大林再生的重要面向。過去因「抓猴」事件頻傳而聞名的「成都旅社」，曾設有特殊逃生動線，見證小鎮最熱鬧也最私密的年代。經在地居民與文史工作者修復後，轉型為結合居住與旅宿機能的民宿空間，保留磨石子地板、窗花等細節，讓旅人遙想當年的街區風華。業者表示，目前以雅房形式開放訂房，住一晚約1600元。

▲大林鎮,成都旅社,雪香亭,泰成藥行,嘉義大林。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼過去因「抓猴」事件頻傳而聞名的「成都旅社」，曾設有特殊逃生動線，見證小鎮最熱鬧也最私密的年代。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大林鎮,成都旅社,雪香亭,泰成藥行,嘉義大林。（圖／記者彭懷玉攝）

而曾是大林最大酒家的「雪香亭」，則以翻修後的百年老屋之姿重生，轉型為提供南部口味豆漿豆花、咖啡與甜品的複合式空間。店內保留古董留聲機等老物件，讓飲食成為重新理解地方記憶的媒介，也讓更多人重新窺見大林過往的繁華。

▲大林鎮,成都旅社,雪香亭,泰成藥行,嘉義大林。（圖／記者彭懷玉攝）

▲曾是大林最大酒家的「雪香亭」，轉型為提供南部口味豆漿豆花、咖啡與甜品的複合式空間，店內保留古董留聲機等老物件。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 嘉義旅遊 台灣特色 阿里山旅遊 雄獅旅遊 鐵道旅遊 嘉義大林 大林景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【開大絕討摸】貓咪狂對奴才撒嬌蹭蹭：理理我！

推薦閱讀

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

屏東漁港打卡海邊史努比糖果小屋

屏東漁港打卡海邊史努比糖果小屋

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展

台灣人玩瑞士「比中港旅客更捨得花」

台灣人玩瑞士「比中港旅客更捨得花」

十二廚假日下午茶加碼松葉蟹腳

十二廚假日下午茶加碼松葉蟹腳

麻古茶坊「酪梨草莓甘露」新上市　2款人氣飲也回歸

麻古茶坊「酪梨草莓甘露」新上市　2款人氣飲也回歸

挽肉と米台中店預計3月開幕

挽肉と米台中店預計3月開幕

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

台南普濟燈會2/12登場　看夢幻燈籠海

台南普濟燈會2/12登場　看夢幻燈籠海

推薦行程

讀者迴響

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

屏東漁港打卡海邊史努比糖果小屋

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展

台灣人玩瑞士「比中港旅客更捨得花」

十二廚假日下午茶加碼松葉蟹腳

麻古茶坊「酪梨草莓甘露」新上市　2款人氣飲也回歸

挽肉と米台中店預計3月開幕

台中北屯一日遊！從復古眷村到紙箱世界

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366