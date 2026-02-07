ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
Potato Corner高雄首店2/12開幕　漢神巨蛋購物廣場公布排隊規則

▲Potato Corner台灣首店菜單曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲Potato Corner首度插旗高雄，2/12進駐漢神巨蛋購物廣場。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，自去年8月登台後，已經在大台北、桃園、新竹與台中開出7家分店，接下來到高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布營業時間與排隊規則。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。

去年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner高雄店採取「線上登記排隊制」。（圖／資料照／記者黃士原攝）

迎接全新2026年，Potato Corner首度前往高雄展店，2月12日進駐漢神巨蛋購物廣場，商場日前也公布排隊規則，採取「線上登記排隊制」，早上11點現場公告線上排隊 QR Code，掃描完成登記；登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，下午1點會依線上登記順序叫號，請依號碼至櫃位排隊點餐。

業者也公告6點排隊須知：

1、每支手機號碼僅限登記一人，登記一個號碼僅限一人排隊與購買。
2、每人限購兩份；若希望購買兩份以上，請以第二支手機號碼重新登記排隊。
3、登記成功後，系統將發送簡訊或電子郵件通知，若未收到，請主動向現場工作人員確認。
4、建議於號碼剩餘約5號時，提前返回櫃位附近等候。
5、當叫到號碼時，請於5分鐘內至櫃位向工作人員報到並排隊點餐。
6、超過5分鐘未到，將視同過號，系統將自動取消排隊資格。

▲日本生甜甜圈「Truffle Donut」2月10日至2月24日將參加漢神巨蛋購物廣場的新春日本物產展。（圖／Truffle Donut提供）

另外，來自日本的Truffle Donut年初登台，首家門市落腳高雄市苓雅區，接著2月10日至2月24日將參加漢神巨蛋購物廣場的新春日本物產展，供應9款口味，其中抹茶紅豆生甜堡為快閃限定款。

Truffle Donut於2022年在鳥取縣開設第1家店，至今全日本已有25家門市，每家店開幕時幾乎都會超過100人排隊，甚至有時2小時內就完全賣完。其甜甜圈使用揉入南瓜的麵糰，進行長時間發酵，讓麵體維持柔軟、濕潤且富有彈性的口感。「松露原味甜甜圈」是店裡旗艦產品，同時也是品牌名稱由來，散發芳醇的松露香氣。

