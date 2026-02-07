BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

▲BAC推出2款情人節限定甜點。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

西洋情人節快到了，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」推出2款限定甜點，包括玫瑰草莓蛋糕、草莓生巧克力，即日起限時限量開賣。

▲玫瑰蛋糕吃得到生巧克力餡、雙莓果餡。

BAC「莓瑰戀人」手工蛋糕以浪漫紅玫瑰型造型呈現，最上層為草莓巧克力，搭配70%、100%苦甜生巧克力餡，中段加入酸甜覆盆莓與草莓果餡，最後是巧克力湯種戚風蛋糕，打造濃郁滋味，3.5吋特價899元， 限時販售至2月15日，售完為止。

▲草莓生巧克力禮盒絲滑又帶有微酸甜莓果香。

另外，「草莓生巧克力禮盒」以草莓果泥揉合70.5%比利時巧克力及頂級鮮奶油，口感綿密絲滑又帶有微酸甜莓果香，每盒售價420元，即日起至3月31日開賣，售完為止。

▲NENE CHICKEN開賣韓國爆紅甜點「杜拜巧克力Q餅」。（圖／業者提供，下同）

搶搭情人節熱潮，NENE CHICKEN邀來韓籍主廚研發推出「杜拜巧克力Q餅」，選用義大利西西里開心果結合卡達耶夫細絲麵皮，並撒上法芙娜可可粉。

杜拜巧克力Q餅已陸續於忠孝快閃店與本粥華山店上市。本粥華山店每日上午11時起提供內用，下午1時至5時開放現場購買；忠孝B2快閃店每人限購3顆。售價169元、3顆優惠價500元，每日售完為止。

NENE CHICKEN其他門市則以情人節套餐形式販售，每組有2個Q餅、1份半半炸雞與1份原味薯條，訂價999元，每日每店限量5組，不提供預訂。以上商品皆販售至2月14日。