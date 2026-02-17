桃園走春「順遊路線」跟著玩　逛老街、廟宇、賞花一次收

▲桃園大溪天公祖迎富送窮廟。（圖／讀者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接馬年新春，桃園市觀旅局整合大溪、中壢、龍潭、桃園區各地特色，推薦民眾老街走春、迎財神和踏青之順路賞玩路線。若遇到下雨，也能到高鐵站旁的Xpark水生公園和華泰名品城逛逛，度過別具特色的春節。

▲大溪木博館。（圖／桃園市觀旅局提供）

「大溪走春．迎富送窮」走訪迎富送窮廟、大溪老街、源古本舖與木藝生態博物館，感受傳統信仰與工藝文化交織的年節氛圍；「中壢舊城區‧人文走春散策」則漫遊仁海宮與中平路故事館、壢景町、壢小故事森林，再到以美食聞名的中壢夜市或是中原夜市覓食，從老屋與街區中翻閱歷史記憶。

▲壢景町是中壢區最大的日式歷史建築群，建於1941年。（圖／桃園市觀旅局提供）

龍潭地區的「春遊龍潭迎財神」路線，結合龍潭大池、龍元宮與鍾肇政文學園區，延伸至大北坑、三坑一帶客庄山水，每年2月底至3月，大北坑茶園間的魯冰花盛開，黃澄澄花朵隨風搖曳，尤其夕陽西下時格外迷人，替春日增添燦爛光景。

▲大北坑休閒農業區每年約在2月底迎來魯冰花盛開。（圖／桃園市觀旅局提供）

「百年客庄品茶賞花」路線，則從大平百年水圳、千層瀑布、大平紅橋出發，再順遊十一份觀光文化園區附近的林埤古道，觀旅局進一步表示，昔日興建石門水庫時，美國工程師居住宿舍通往水庫的唯一通道「美國路」也在附近，最後一訪台灣客家茶文化館，在茶香與山林間體驗客庄慢活節奏，從爺字備到幼童都適合同行。

▲大平橋。（圖／桃園市觀旅局提供）

若偏愛都會型走春景點，位於高鐵桃園站前的Xpark水生公園，以「沉浸式水族體驗」為特色，透過聲光、影像與空間設計，打造宛如置身海洋與極地的觀展體驗。搭配鄰近的新光影城、華泰名品城，有吃有玩有得逛，是每年走春的高人氣選擇。

▲桃園市立圖書館總館。（圖／記者彭懷玉攝）

除了Xpark，觀旅局也推薦有「最美圖書館」之譽的桃園市立圖書館總館，建築以挑高書牆與自然採光打造，適合親子共讀、靜態走春；桃園軌道願景館則以互動展示方式，介紹捷運建設與城市發展，兼具寓教於樂功能，深受孩童歡迎。