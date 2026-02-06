「史努比糖果小屋」現身屏東漁港　超萌花生漫畫裝置情人節亮相

▲屏東情人節活動「曖曖在海邊」，在漁港打造《花生漫畫》藝術裝置。上圖為後灣漁港《甜蜜史努比》。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為迎接西洋情人節，屏東縣政府今年情人節主題活動「曖曖在海邊」與深受喜愛的《花生漫畫》合作，將屏東7座漁港變成療癒的藝術展場，旅客可看到巨型史努比糖果小屋現身海岸，還有史努比迎著海風躺在甜甜圈上。活動從2月14日點燈，並展出至3月14日為止。

屏東縣政府表示，今年「曖曖在海邊」情人節活動主題為「甜蜜綻放」，將縣內7座漁港化身為繽紛甜點樂園，展場包括林邊水利村、枋寮、枋山楓港、恆春半島的後灣、紅柴坑、山海，以及小琉球的琉球新漁港，並與《花生漫畫》合作，打造5個造型不同的可愛史努比裝置。

▲枋寮漁港的《甜甜圈與史努比》。

▲山海漁港《甜甜圈與查理．布朗》。

枋寮漁港的《甜甜圈與史努比》，作品以流線糖霜與史努比自在地伸展身體，呈現恬靜時刻的快樂氛圍；山海漁港《甜甜圈與查理．布朗》，作品為查理布朗悠閒躺臥，象徵情人之間的歲月靜好。

▲紅柴坑漁港則是《甜甜圈與露西》。

紅柴坑漁港則是《甜甜圈與露西》，讓露西趴在甜甜圈上享受海風，傳遞愛情中的療癒感；後灣漁港《甜蜜史努比》為糖果點綴的史努比小屋喚起甜美回憶，散發戀愛般的浪漫氛圍。

▲琉球新漁港《甜甜圈與糊塗塌客》。

琉球新漁港《甜甜圈與糊塗塌客》，作品為6米高的巨型裝置，以愛心形甜甜圈造型，象徵甜蜜愛情，療癒的糊塗塌客陪伴其上，吸睛度十足。

上述五處充氣裝置藝術將來自韓國藝術家金載容（Jae Yong Kim） 的甜甜圈系列融入花生漫畫角色，喚起觀展者的甜美感。而日本藝術家渡邊理（Osamu Watanabe） 擅長的「仿真奶油藝術」甜點雕塑，則為作品注入獨特風格，增添內心深處對甜美回憶與幸福時刻的情感連結。

▲林邊水利村漁港有糖果輸送管道。

▲枋山楓港漁港以「甜點籠架」為靈感。

而其餘兩座漁港以甜點元素展現在地創意，林邊水利村漁港透過象徵能量流動的管線打造夢幻的「糖果輸送管道」，滿布巨型拐杖糖、棒棒糖與糖果裝置，營造甜蜜氛圍。枋山楓港漁港以「甜點籠架」為靈感，並以巨型玫瑰與蝴蝶點綴，呈現宛如童話般的海邊景象。

