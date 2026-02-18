ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北橫賞櫻！桃園走春一日遊推薦　秘境步道、騎鐵馬訪永安漁港

▲桃園「後湖溪生態園區」已完成整體改造，並委託OT廠商進駐，預計2月19日起試營運、4月正式營運。（圖／廠商提供）

▲桃園「後湖溪生態園區」已完成整體改造，預計2月19日起試營運、4月正式營運。（圖／廠商提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春節連假長達9天，桃園市觀旅局「115年桃園春節旅遊全攻略」，以放慢節奏、親近自然為主軸，規劃多條結合山林、河岸與海線的走春路線，適合新年期間走入自然、沉澱身心。

▲高遶溪古圳步道,羅浮溫泉,大湖之森自然步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲旅客可沿羅馬公路走訪高遶溪古圳步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

針對喜愛戶外踏青的旅客，觀旅局推薦「策馬登高」與「鐵馬親水」兩大自然系主題遊程。「策馬登高」主打北橫山林健行與溫泉療癒體驗，旅客可沿羅馬公路走訪高遶溪古圳步道、小烏來風景區，欣賞瀑布與櫻花交織的山林景致。

▲高遶溪古圳步道,羅浮溫泉,大湖之森自然步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲大湖之森自然步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

此外，前往角板山、羅浮溫泉泡暖放鬆，享受新春慢活時光；「大湖之森自然步道」則以親民坡度與完善解說系統，帶領旅客深入認識在地生態，也能一併了解煤礦文化。

▲高遶溪古圳步道,羅浮溫泉,大湖之森自然步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲羅浮溫泉泡暖放鬆。（圖／桃園市觀旅局提供）

「鐵馬親水」則以低碳旅遊為亮點，串聯大漢溪與珍珠海岸自行車路線，沿途走訪永安漁港、新屋綠色走廊、新完工的後湖溪生態園區，可欣賞濕地生態、農村田園與濱海風光，感受迎風騎行的節慶活力。

▲桃園北橫櫻花季地圖。（圖／桃園市觀旅局提供）

▲桃園北橫櫻花季開跑。（資料照／桃園市觀旅局提供）

北橫櫻花季同步登場，角板山、東眼山、巴陵、拉拉山一帶櫻花接力綻放，從山櫻花、八重櫻，一路到昭和櫻、富士櫻點綴山林，結合步道健行、部落體驗與夜間觀星，讓賞花成為一趟放慢腳步、與自然對話的春日旅程。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 賞花旅遊 115年桃園春節旅遊全攻略 大湖之森自然步道 後湖溪生態園區 北橫櫻花季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

推薦閱讀

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

動漫特展、新春裝置　松菸走春亮點一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

彰化水晶宮消防栓升格文化資產

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

嘉義散策攻略！盤點4間日系靈魂小店

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

高雄港區走春必玩　看水上超人力霸王

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

屏東走春必玩4大活動

盤點10家耽誤系餐飲品牌

熱門行程

最新新聞更多

桃園走春「秘境步道、後湖溪」1日遊

走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

陳耀訓啟蒙恩師開的麵包店！

廣島冬季美食清單　必吃檸檬鍋、牡蠣

2026必看展覽！百年「浮世繪」動起來

台中勤美寵物友善早午餐！

高雄小眾景點！金馬賓館轉型當代美術館

東螺溪8.3公里親水廊道成走春新熱點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366