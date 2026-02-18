北橫賞櫻！桃園走春一日遊推薦　秘境步道、騎鐵馬訪永安漁港

▲桃園「後湖溪生態園區」已完成整體改造，預計2月19日起試營運、4月正式營運。（圖／廠商提供）



記者彭懷玉／綜合報導

春節連假長達9天，桃園市觀旅局「115年桃園春節旅遊全攻略」，以放慢節奏、親近自然為主軸，規劃多條結合山林、河岸與海線的走春路線，適合新年期間走入自然、沉澱身心。

▲旅客可沿羅馬公路走訪高遶溪古圳步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

針對喜愛戶外踏青的旅客，觀旅局推薦「策馬登高」與「鐵馬親水」兩大自然系主題遊程。「策馬登高」主打北橫山林健行與溫泉療癒體驗，旅客可沿羅馬公路走訪高遶溪古圳步道、小烏來風景區，欣賞瀑布與櫻花交織的山林景致。

▲大湖之森自然步道。（圖／桃園市觀旅局提供）

此外，前往角板山、羅浮溫泉泡暖放鬆，享受新春慢活時光；「大湖之森自然步道」則以親民坡度與完善解說系統，帶領旅客深入認識在地生態，也能一併了解煤礦文化。

▲羅浮溫泉泡暖放鬆。（圖／桃園市觀旅局提供）

「鐵馬親水」則以低碳旅遊為亮點，串聯大漢溪與珍珠海岸自行車路線，沿途走訪永安漁港、新屋綠色走廊、新完工的後湖溪生態園區，可欣賞濕地生態、農村田園與濱海風光，感受迎風騎行的節慶活力。

▲桃園北橫櫻花季開跑。（資料照／桃園市觀旅局提供）

北橫櫻花季同步登場，角板山、東眼山、巴陵、拉拉山一帶櫻花接力綻放，從山櫻花、八重櫻，一路到昭和櫻、富士櫻點綴山林，結合步道健行、部落體驗與夜間觀星，讓賞花成為一趟放慢腳步、與自然對話的春日旅程。