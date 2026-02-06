十二廚假日下午茶加碼松葉蟹腳　2/28前限時供應「升級不加價」

▲十二廚2月28日前的假日下午茶加碼供應松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新年新氣象，台北喜來登大飯店規劃一系列馬年住宿與餐飲優惠，其中Buffet餐廳十二廚2月28日前的假日下午茶，加碼供應松葉蟹腳，餐檯升級不加價，每人維持1,290元+10%。

為了讓過年家族聚餐有更多選擇，台北喜來登館內各餐廳推出初一至初五走春方案，米其林一星請客樓獻上8道式桌席菜單，以雞米芽菜帝王蟹、青辣汁東星斑、紅油麻辣鮮鮑等道地川味，籠絡饕客的味蕾，每桌10位68,800元+10%。米其林入選餐廳辰園則以頂級花膠、龍蝦及星斑入饌，每桌10位36,800元+10%。

受到國人喜愛的十二廚自助餐廳，也推出多項春節活動，即日起至2月28日前，原於午晚餐時段供應的「松葉蟹腳」，加碼於假日下午茶時段供應，而且餐檯升級不加價，每位1,290元+10%。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「2026迎新饗宴．好運開吃」優惠活動，即日起至2月12日平日期間，只要按讚並分享官方粉絲團指定活動貼文，即可享雙人同行優惠價，平日午晚餐雙人2,600元、假日餐期雙人3,200元，約75折起；下午茶也有77折優惠，周五雙人1,666元，周末雙人1,836元。