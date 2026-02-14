今晚60台無人機夜空告白　台茂春節亮點「初二超人力霸王現身」

▲台茂「無人機群飛秀」今晚7點40分登場。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園人走春景點再加一！迎接春節連假，台茂購物中心推出「馬上HIGH過年」新春活動，從西洋情人節一路熱鬧到元宵節，今（14日）晚還有長達8分鐘的無人機展演、初一迎高空特技秀，「超人力霸王傑洛」將在初二與大家見面，闔家大小歡喜迎新年。

▲戶外公園今晚舉辦「無人機群飛秀」，出動60台無人機，透過光影變化描繪出愛情故事。

▲台茂購物中心「馬上HIGH過年」新春活動。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

春節連假首日恰逢西洋情人節，台茂將於今晚7點40分至7點48分，在戶外公園舉辦「無人機群飛秀」，出動60台無人機，以夜空為畫布，透過光影變化描繪戀人從相遇、相知到相伴的愛情故事，最後以祝福畫面作結，為情人節增添浪漫氛圍。

▲▼極限飛人特技秀以近兩層樓高的高空爬竿為舞台，結合大環、立方體裝置與街舞元素，展現肢體力與美。

大年初一（2月17日）下午3點至3點30分，將由「極限飛人特技秀」作為開春首秀，表演者以近兩層樓高的高空爬竿為舞台，結合大環、立方體裝置與街舞元素，透過高難度動作展現肢體力與美，帶來震撼視覺效果，讓民眾感受熱血沸騰的新春開場。

▲深受小朋友喜愛的「超人力霸王傑洛」將在大年初二現身台茂。

大年初二（2月18日）下午2點30分至3點，深受小朋友喜愛的「超人力霸王傑洛」現身台茂舉辦見面會，與大小朋友近距離互動合影；當天下午4點30分至5點10分，桃園市長張善政也將到場發送限量新春紅包。

▲大年初三下午3點至3點40分，邀請人氣魔術師陳日昇帶來魔術秀。

大年初三（2月19日）下午3點至3點40分，邀請人氣魔術師陳日昇帶來魔術秀，透過近距離互動演出，呈現令人驚嘆的魔幻瞬間，讓親子一同沉浸在充滿驚喜與歡笑的節慶時光。

▲白沙屯媽祖授權聯名黃金金湯匙。

此外，台茂也於元宵節前夕推出應景活動，2月28日下午3點至4點，於6樓餐廳區舉辦「元宵猜燈謎」活動，完成任務後，有機會獲得白沙屯媽祖授權聯名黃金金湯匙及現金紅包，將財運與福氣一同帶回家，為年節畫下圓滿句點。