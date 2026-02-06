ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
挽肉と米台中店預計3月開幕　漢堡排嘉4月進駐勤美誠品

▲▼挽肉と米。（圖／記者黃士原攝）

▲挽肉と米進軍台中。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台2年後，終於要跨出台北市展店，下一站進軍台中市，根據該品牌在人力銀行的召募資訊，預計3月開幕。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供一種套餐（650元），漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

挽肉と米目前有2家分店，分別是華山店、信義店，預計3月開幕的是第3家店，也是中部首店。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將前往台中展店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」前年5月登台，目前在大台北地區已有3家分店，2026年起規劃前往中南部展店，第一站先插旗台中地區，預計進駐勤美誠品綠園道，暫定4月開幕。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。

關鍵字： 美食雲 挽肉と米 漢堡排嘉

