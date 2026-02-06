台灣人玩瑞士「比中港客更敢花」　半數以上買1等車廂

▲瑞士是台灣人最喜歡的歐洲國家之一。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

瑞士一直是台灣人最喜歡的歐洲國家。瑞士國家旅遊局表示，台灣市場已恢復至疫情水準，且比起中國、香港市場，台灣人更捨得花錢玩得舒服、有質感，且更偏好深度探索與在地體驗。為了深化台灣市場的推廣，瑞士國家旅遊局也將於3月15日推出「Swiss Travel Weekend」親子免費活動，只要通過指定關卡數，還可以免費品嘗到瑞士起司、巧克力、冰淇淋等點心，即日起開放官網預約。

▲瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜。（圖／記者蔡玟君攝）

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2025年的前10個月，台灣人到瑞士住宿已達2萬8279夜次，與2024年同期增長9%，且台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準。

常典娜觀察，台灣旅客的旅遊趨勢已轉向「要玩得更精緻、深度」。與香港、中國旅客相比，已從多點「打卡式旅遊」進展到深度探索，台灣人不再只著眼在一線大城市，反而更願意前往當地特色小鎮停留、探索。

▲台灣人更願意購買高等車廂的鐵路票券。圖為冰河列車尊爵艙。（圖／飛達旅遊提供）

從瑞士鐵路通行證的銷售情況則可觀察到台灣旅客旅行方式精緻化。常典娜指出，台灣人購買鐵路通行證選擇艙等時，更願意購買一等車廂票種，且多數人會購買適用天數長達15天的產品。

瑞士交通系統香港及台灣市場銷售經理Teresa則分享，去年9月至11月推出鐵路通行證優惠時，台灣人有半數以上會購買一等車廂，其購買比例甚至高於歐洲市場，顯見台灣人不但了解一等車廂提供更好的搭乘體驗與服務，也更願意花錢享受。

▲Kulm Hotel St. Moritz是當地經典的奢華酒店。（圖／泰永旅行社提供）

在今年瑞士國家旅遊局的推廣計畫中，除了因應馬年到來，以「馬力十足」為意象，攜手旅遊業者持續發力推廣，也首次展開「奢華旅遊目的地」推廣計畫。

常典娜直言，瑞士的確是高消費國家，但過去瑞士國家旅遊局主要朝向「適合所有不同客群的旅遊目的地」推廣。隨著奢華旅遊產業在疫後成為顯學，接下來亦有多間奢華酒店開幕規劃，盼透過分眾化主題推廣，創造更多旅遊產值。

舉例來說，瑞士除了高山健行、滑雪，其實也有許多特色酒莊不為人知，在奢華旅遊目的地推廣計畫中預計會加入特色酒莊深度旅行、品酒等活動，做出差異化體驗吸引金字塔頂端消費者。

▲▼瑞士交通系統今年推出深度探索城市周邊玩法提案「「輕旅瑞士 一點環遊」。（圖／翻攝自travel switzerland官網）

適逢「瑞士環遊火車之路」今年迎來10周年，瑞士交通系統除持續推廣環遊火車之路不同路線的鐵道魅力外，也推出「輕旅瑞士 一點環遊」全新玩法提案。

「輕旅瑞士 一點環遊」（Day Discoveries）概念主要希望旅客能以一座城市為主要停留地，免去搬運行李移動麻煩，並結合瑞士完善的交通網路深度走訪周邊城市，挖掘在地魅力。

首發旅遊提案城市選定琉森、因特拉肯和洛桑，旅客可透過地圖事先了解周邊大城小鎮觀光亮點，藉由鐵道路線每天都能因應天氣規劃想要的一日遊玩法，詳情地圖與推薦景點提案可上官網查詢。