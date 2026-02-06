台南普濟燈會2/12登場！3燈區看1800顆燈籠海　國華街吃美食

▲台南普濟燈會國華街燈區。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南每年過年重大盛事「第十四屆府城普濟燈會」，將於2月12日在中西區「普濟殿」盛大登場。燈會依循傳統歲時祭典，於農曆十二月廿五日「開廟門迎神」之時，透過點亮普濟殿及周邊燈區，匯集來自各地超過1800顆由民眾親手彩繪的創意巧思燈籠，打造浪漫燈籠海。

▲普濟燈會國華街燈區夜景。（圖／普濟文史研究協會提供）

第十四屆普濟燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，活動從2月12日起至3月7日為止。本屆活動分為剪紙巷燈區、國華街燈區與仙台燈區，主燈作品〈等一下馬〉，由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，以幽默且具反差感的形式呈現，傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意。

▲仙台燈區。（圖／普濟文史研究協會提供）

「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會・點亮台南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區AQUAIGNIS 仙台建立長久而深刻的文化夥伴關係。

▲剪紙巷燈區。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）

今年的「剪紙巷」燈區則與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，將青春轉化為可觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。

普濟燈會同時就在台南美食一級戰區的國華街，旅客除了欣賞浪漫燈海，也可以穿梭在街道中尋找心儀美食，還有去年重新整修新開幕的台南西市場，不僅有許多特色小吃，還可以買伴手禮、拍美照。

台南市政府也表示，普濟燈會今年也將首度遠赴歐洲，在義大利台商協會邀請下於4月參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」。屆時除了展出獲獎花燈，現場更規劃 DIY 拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動。