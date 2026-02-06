麻古茶坊「酪梨草莓甘露」新上市　2款人氣飲也回歸

▲麻古茶坊草莓季開跑。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊今年草莓季推出全新「酪梨草莓甘露」，選用酪梨冰沙搭配滿滿草莓丁；另外，人氣經典「芝芝草莓果粒」、「草莓果粒波波」也同步回歸，2月7日起上市，售完為止。

▲今年推出新品「酪梨草莓甘露」。

麻古茶坊新品「酪梨草莓甘露」以綿密酪梨冰沙為基底，上層鋪滿新鮮草莓丁，再加入Q彈波波增添咀嚼口感；人氣回歸「芝芝草莓果粒」為酸甜草莓冰沙結合清香綠茶凍、鹹甜芝芝，「草莓果粒波波」則是草莓果粒冰沙、波波、綠茶凍的組合。

以上3款飲品北部、中部、東部、離島售價95元，南部售價90元。

▲▼發發草莓季登場，消費滿額再送紅包袋。（圖／發發提供）

另外，發發The Far Far Farm今年草莓季推出「白雪莓莓系列」，其中「白雪草莓啵啵優格」是招牌優格加入草莓、寒天啵啵與雪白奶蓋，售價95元；「白雪草莓啵啵鮮奶」則是鮮奶加入草莓、寒天啵啵與鹹甜奶蓋，售價85元。

歡慶新品上市，消費滿168元送「發鴨紅包袋」，至15日前加碼享「買6送1」優惠。

▲五桐號草莓季推出2款飲品。（圖／五桐號提供）

五桐號草莓季則推出2款限定飲品，人氣「雪絨草莓奶酪」再回歸，底層鋪上整顆鮮奶酪，層層堆疊現打草莓冰沙、新鮮大湖草莓果丁，最後是濃醇鮮乳奶霜，售價99元；全新「草莓抹茶奶霜」，上層為鮮乳奶霜，搭配日本京都宇治抹茶、草莓果肉，售價79元。