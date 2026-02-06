ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
陽明山櫻花開5成！金竹編拱門2大裝置亮相　周邊66家餐廳推優惠

▲2026年陽明山花季展至3月15日，陽明公園周邊山櫻花開五成。（圖／公園處提供）

▲2026陽明山花季展至3月15日，陽明公園周邊山櫻花開5成多。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2026陽明山花季已於花鐘廣場揭幕，展至3月15日。目前櫻花溪流區山櫻花約開5成，寒櫻、八重櫻、昭和櫻與吉野櫻將接力綻放，而今年全新打造兩件大型竹編裝置藝術《花開向好》與《迎光上行》，將成花季一大亮點。

▲2026年陽明山花季展至3月15日，陽明公園周邊山櫻花開五成。（圖／公園處提供）

▲目前陽明公園一帶進入盛花期。（圖／公園處提供）

逾一甲子歷史的陽明山花季，今年嘗試跳脫以往活動形式，將工藝創作、氣味記憶與永續理念納入整體策展思考。其中包含邀請竹工藝藝術家林靖格，於陽明公園周邊展出《花開向好》與《迎光上行》兩件作品，他以竹材為核心，轉化為具有當代美感的公共藝術形式，與花季「自然共生」的精神相互呼應，民眾可穿梭其間、近距離感受美學風景。 

▲陽明山花季新裝置、花開位置和周邊商家優惠。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

▲藝術家林靖格以竹材打造《花開向好》，行走之間能感受花勢層層起伏。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

其中，《花開向好》以陽明山最具代表性的花卉記憶為靈感，取材自櫻花、茶花與向日葵，並以「花田」概念鋪陳空間，依場域動線安排花株高度與密度，讓民眾在行走之間感受花勢層層起伏，藉此迎向新一年的美好開始。 

▲陽明山花季新裝置、花開位置和周邊商家優惠。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

▲《迎光上行》則以金色竹編構築可穿越的拱形路徑。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

另一件作品《迎光上行》則以金色竹編構築可穿越的拱形路徑，金色和竹材自然的米黃色調相互融合，也呼應花季於農曆年後展開的節慶氛圍，呈現溫潤、和諧且富含祝福意象的視覺效果，象徵一步步向光而行、向上前進的祝願。 

▲陽明山花季新裝置、花開位置和周邊商家優惠。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

▲優惠店家達66間，「有明心咖啡」內用手沖咖啡贈濾掛包、「朱里昂露營風餐廳」消費即贈可麗露，點圖放大。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

此外，北市府也結合陽明山周邊66間店家，推出多項花季限定優惠。包含「有明心咖啡」內用手沖咖啡贈濾掛包、「朱里昂露營風餐廳」內用即贈經典可麗露、「北農仙人掌園」DIY體驗加贈3吋仙人掌、「比夢烘焙坊」咖啡全品項買一送一、「白房子」消費滿額500元並在Google評論，就送職人手沖咖啡，以及「北投晶泉丰呂」推出從心澄淨住房專案，入住即贈國際金獎清酒，還有機會體驗酒粕手工皂課程。

▲陽明山花季新裝置、花開位置和周邊商家優惠。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

▲陽明山賞花資訊和導覽地圖，點圖放大。（圖／翻攝自陽明山花季官網）

公園處處長藍舒凢表示，2026陽明山花季以「永續、低碳、環境友善」為核心主軸，從裝置藝術材質選用、活動規劃到宣傳品製作，皆融入環保思維，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸上山，以實際行動減輕山區環境負擔。

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山花季 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 咖啡廳優惠 餐廳優惠

