灌木叢交織出神秘隧道！福岡版龍貓世界　順遊日本最大玄武岩洞

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

福岡糸島景點推薦這個，隱藏在「芥屋大門公園」內的「糸島龍貓森林步道」，海邊灌木叢交織環繞成翠綠森林隧道，彷彿走進宮崎駿電影「龍貓」中的場景，充滿仙氣非常好拍，前往步道交通方式搭公車巴士就能到，開車自駕也有免費停車場可停車！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

步道在Google Maps上的名稱是「糸島のトトロの森」，開車自駕前往的話，可以直接定位這個點，有附設免費大型停車場，停車格數量多不用擔心沒地方停車，若是沒有租車的人，也能搭公車巴士至「芥屋購買店」站下車，接著步行650公尺、9分鐘左右可抵達。

芥屋大門公園

步道位在「芥屋大門公園」內，夏天前往的話可以同時參觀「芥屋の大門」，這裡是玄海國定公園中，一個日本最大玄武岩洞，每年3月中旬到11月是觀光旺季，可以搭乘觀光遊覽船近距離欣賞玄武岩洞，但因為我們這趟是12月前往，冬天的海風海浪都比較大，就沒有開放遊客搭乘觀光遊覽船，只能從海岸旁眺望景色。

走入宮崎駿世界

步道入口並不會太難找，開啟Google Maps或跟著人群走就行了，這是一座由海邊灌木叢圍繞而成的森林步道，因為入口處被樹林遮蔽住，地點隱密像極了宮崎駿電影「龍貓」裡會出現的場景，一經發現、瞬間爆紅，很多人來到福岡糸島旅行，都會專程前往拍照打卡，也是人氣很高的IG福岡景點。

新手友善步道

這段森林步道不算太難走，但還是建議大家穿好行走、防滑的鞋子過來，尤其在回程下坡時，才比較不容易打滑，即使是平常沒什麼運動習慣的人，都能輕鬆走完。

絕美拍攝視角

老實說，如果你只是想來拍照打卡的話，不一定要走到步道尾端，在入口處拍照到此一遊即可，因為最美的攝影角度就是入口處進來，由下往上拍的視角，整段拍起來的感覺也差不多。

觀景台

繼續往上走會有觀景台，可以眺望糸島海岸，但我們都覺得，糸島很多地方的海景都很美，似乎不一定要真的爬上來、走到最後。因為有部分景色也被樹叢遮蔽住了，當作爬爬山、運動健行可以，如果旅遊時間有限，或是只想在步道拍美照的人，不走上來也沒關係。

手工花鹽布丁

「糸島龍貓森林步道」附近景點推薦可以再去「またいちの塩」吃手工花鹽布丁，連在地人都會專程開車去買，商品甚至熱銷到可以宅配到全日本，身為觀光客怎能不去朝聖，本店位置是製鹽工廠，擁有遼闊的無敵海景，邊看海邊吃布丁，實在是糸島旅行的一大享受！

糸島のトトロの森 Itoshima's Totoro Forest

地址：Shimakeya, Itoshima, Fukuoka 819-1335日本

手工花鹽布丁 またいちの塩

地址：3757 Shimakeya, Itoshima, Fukuoka 819-1335日本

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►全日本不到30家！星巴克隱藏版「茶專賣店」開箱

►秘境咖啡館隱身台北花卉村！鞦韆座喝下午茶 寵物友善可落地

►板橋人瘋搶蛋糕！鋪滿至少20顆新鮮大草莓 一天只賣4小時