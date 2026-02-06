煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

▲煙波國際觀光集團目前於全台共擁10間飯店，2026年將再拓點4館。（圖／煙波國際集團提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

在出境旅遊人次創歷史新高、營運成本全面上揚及人力短缺等多重壓力夾擊下，2025年成為國內旅宿業極具挑戰的一年。不過，煙波國際觀光集團仍逆勢突圍，全年營收較2024年成長3%，全體員工平均年終約2.7個月，最高可領6個月，並宣布2026年將於嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪再添4間新據點，力拚2027年營收突破50億元。

▲根據觀光署統計，2025年出境旅客達1,894萬4,436人次，年增約12.43%，創下新高，國旅市場明顯受排擠。



根據觀光署統計，2025年出境旅客達1,894萬4,436人次，年增約12.43%，創下新高，國旅市場明顯受排擠；同時，電價、食材與人力成本齊漲，旅宿業經營壓力驟增。加上花東地區接連遭遇地震與颱風衝擊，煙波蘇澳四季雙泉館更因颱風淹水停業整復近一個月，損失超過6,000萬元。在高度逆風環境下，煙波未採削價競爭策略，而是持續深化餐飲內容、提升服務品質，並強化人才發展，穩住營運基本盤，全年營業額仍逆勢成長。

在「成果共享」的分潤原則下，煙波集團持續自稅前淨利中提撥15％至20％與全體員工共享。2025年度年終獎金最高達6個月，即便花蓮地區營運受災情影響甚鉅，整體年終水準仍維持穩定，全體員工平均約2.7個月，展現企業在逆境中與同仁共榮的經營理念。

疫情後，煙波集團持續推動前線人員制度改革，成效逐步顯現。近3年集團整體離職率已由2023年的41.9％，下降至2025年的29.2％，其中房務與廚房部門改善幅度最為明顯。

▲煙波新竹湖濱館為煙波集團於1996年成立的第一家飯店，適逢集團成立30周年。



煙波集團指出，透過優化薪酬結構、獎勵制度與工作環境，逐步穩定第一線人力。2025年「職人獎金」發放金額達175萬元，2026年也將持續檢討並調升整房獎金，未來房務人員年薪有望挑戰百萬元。此外，集團每年依物價指數與市場狀況進行薪資調整，2026年度整體調幅約4％，並同步強化證照津貼與多元福利，以提升留任率與組織穩定度。

▲煙波國際觀光集團也將持續檢討並調升整房獎金，未來房務人員年薪有望挑戰百萬元。



迎接成立30周年，煙波集團也啟動轉型布局，從旅宿本業跨足商場經營，朝整合住宿、餐飲與生活體驗的「場域經營專家」邁進。配合策略轉型，旗下中餐廳「醉月樓」今年重新改裝並更名為「滿月樓」，主打頂級客家料理，定位為客家文化傳承平台，成為場域經營升級的具體實踐。

在產品規劃上，煙波依旅客需求區分為溫泉型、都會型、親子型與文化體驗型，2026年預計於嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪新增4間飯店，強化中南部與東部布局，擴大集團營運版圖。

煙波集團強調，未來將持續以「Be the CEO（Completely Engaged Organizer）」作為品牌核心文化，鼓勵員工以主人翁心態投入工作，與集團共承擔、共享成果，落實員工自主、業主精神與顧客體驗並重的經營哲學，穩步朝2027年營收50億元目標邁進。

▲台北晶華酒店年終獎金出爐，員工最高可領達7.1個月，居全台觀光飯店業之冠。（圖／業者提供）



另外，台北晶華酒店受惠於去年業績屢創新高，全年營收突破68億元，員工年終獎金也同步「升級」，加計年資與考績等額外加給，最高可領達7.1個月，水準居全台觀光飯店業之冠。

晶華酒店集團指出，2025年隨著商務客需求明顯回溫，台北晶華酒店在住房、餐飲表現，以及旗下麗精精品事業，皆交出亮眼成績。其中，台北晶華酒店不僅在2025年12月單月、第四季與全年營運全面創下歷史新高，全年總營收更達68.33億元，年增8.50%，寫下近8年來最佳紀錄。