情人節約會、春節走春大推！九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

▲西洋情人節想來點不一樣的約會行程，或是春節連假還在煩惱要帶家人去哪裡走走？來「2026 九族櫻花祭」替新的一年揭開序幕。（圖／翻攝自影片，以下同）

旅遊中心／綜合報導

情人節不想只是吃飯、看電影，春節連假也不想被關在家裡？不妨把行程往山裡排，遇見不一樣的春天。全台規模最大的賞櫻盛會「2026 九族櫻花祭」進入全線盛開期，六大品種、超過六千株櫻花同步綻放，緋紅艷麗的八重櫻染紅山頭，交織著粉紅討喜的吉野櫻、富士櫻，以及全台獨有、宛如細雪般純白的「台灣雪櫻」，夢幻絕景沿著山谷鋪展開來，令人心動不已。最佳賞櫻期預估為2月中旬以後，實際花況仍會隨天氣變化，建議出發前先至九族的官網查詢即時花況，掌握最理想的賞花時機。

2026九族櫻花祭即時花況查詢網址：https://reurl.cc/laqAjj

▲九族文化村華麗的春櫻接力賽輪番登場，由於各品種花期不同，整體賞櫻時段可一路延續至3月上旬。



九族文化村櫻花祭向來以規模與品種多元著稱，園區內集結八重櫻、吉野櫻、富士櫻、枝垂櫻、山櫻以及台灣雪櫻等六大品種，隨著2月中旬以後進入「黃金賞花期」，這場華麗的春櫻接力賽輪番登場，桃紅、粉紅與雪白的各色櫻花在山林間交錯層疊，在山林間構成一幅如夢似幻的粉色奇景，無論是沿著步道慢慢走，還是站在高處俯瞰，都能感受到滿山櫻花鋪天蓋地的盛放氣勢。

由於各品種花期不同，整體賞櫻時段可一路延續至3月上旬，其中，濃郁紅艷的八重櫻預計2月中旬迎來盛開巔峰，若想拍下震撼的全景畫面，被公認為首選賞櫻據點的「觀山樓」絕對不能錯過，是最能完整收進花海炸裂的視角。

▲▼園區內多種櫻花同步綻放，空氣裡多了幾分屬於春天的浪漫氣息。

夜晚的九族文化村同樣精彩萬分。一年一度的「夜櫻」將於2月14日至3月8日加碼登場，園區開放時間延長到19:30（2月16日除夕營業至15:00），在燈光映照下，櫻花林被染上一層溫柔光暈，整座園區從日間的浪漫粉色，轉換成光影斑斕的魔幻森林，呈現截然不同的氛圍，即使白天已經來過，夜晚依然值得再走一趟。

假使想避開尖峰人潮，可選擇14:00後入園的「夜櫻午後票」，下午先在園區內悠閒賞花、拍照，隨著天色轉暗，自然銜接夜櫻點燈與夜間演出，不必來回奔波，就能一次收藏晝夜兩種景緻，是賞櫻季裡相對從容的玩法安排。

▲白天適合漫步賞花、野餐、拍照留念，夜晚則在燈光點綴下展現不同風情。

配合夜間開園，園區同步推出多項夜間活動，讓遊客把夜櫻行程玩得更到位。每日17:20於馬雅廣場會發放限量免費燈籠（平日前100名、假日前200名），民眾可提早排隊卡位領取，之後拿著小提燈跟隨大祭師與舞者巡遊，參與點燈儀式，近距離感受夜櫻最有節慶感的時刻。這段行程特別適合與另一半同行，在燈光與花影交錯的小徑中漫步，享受屬於兩人的春夜片刻，為情人節留下難忘回憶。

傍晚時段，則是有原民歌手的情歌表演，此時可以坐在櫻花樹下一邊野餐一邊聆聽，輕鬆又愜意；最後壓軸登場的「夜舞祭」，由多位舞者在黑夜中精準操控火流與隊形的火舞陣，觀看火光在黑夜中劃出節奏，展現結合力量與火焰張力的感官饗宴。

▲▼除了夜櫻與夜間表演，櫻花祭期間白天也很熱鬧，園區安排太鼓迎春、YOSAKOI舞蹈快閃等演出，還有屋台美食市集，營造出濃濃的祭典氛圍。

此外，白天還有太鼓迎春、YOSAKOI舞蹈快閃等演出，以及屋台美食市集可品嚐各式小吃，豐富整趟旅程。從極致浪漫到熱血噴發，九族櫻花祭期間園區營業時間與夜間活動部分有延長，建議提前規劃動線與停留時段，才能在有限時間內，把櫻花、表演與美食完整打包，想追櫻的朋友務必把握最後賞櫻時機，即便錯過櫻花，緊接著登場的「紫戀薰衣草」季也將接力上線，讓浪漫從粉紅延伸到紫色，持續溫暖整個春天。