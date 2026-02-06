▲松屋也賣台式蛋餅，4種口味最低43元。（圖／取自台灣松屋官網）

記者黃士原／台北報導

松屋有賣蛋餅你知道嗎？在早上5點到11點的早餐時段裡，除了日式朝定食外，還有4款台式蛋餅，售價跟一般早餐店相差不多，介於43元至55元之間。

2018年9月登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品。不過多數人不知道的是，早餐時段還有販售台式蛋餅，日前就有網友PO文表示，「將成為松屋早餐的信徒，直到吃膩為止。」底下也有人留言「什麼時候有蛋餅了」、「竟然有這種東西，要來試試看」。

其實松屋早在2022年就上市牛肉口味（45元），這幾年陸續推出牛肉起司（55元）、泡菜豬燒肉蛋餅（55元）與玉米起司蛋餅（43元），售價跟一般早餐店相差不多。

▲「松屋Ｘ松乃家」複合店開在西門町。（資料照／記者黃士原攝）

松屋去年還引進旗下炸物專門店「松乃家」，進駐西門町店成為複合店，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點。官網公布的菜單中，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。

▲牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）進軍台南。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」繼高雄開出4家分店後，接下來也要進軍台南，日前粉專「台南式 Tainan Style」發文表示「SUKIYA終於來台南」，而且一次開設2家，地點分別位於永康區中華路與大橋二街口、中西區健康路台南市立棒球場對面。

消息傳出後，讓許多當地民眾十分期待，有人說「終於來了」、「哇！我家路口，太開心了」、「天啊！我在台北的愛店，居然要開到我家隔壁」、「期待，不知道什麼時候開幕」、「我期待很久了」、「希望不要排隊就可以去吃了」。