神還原50年代復古街景！苗栗新開幕影視基地、票價懶人包

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

苗栗又有新景點「百變影城文創園區」開幕啦！園區位在苗栗海線的後龍鎮，距離後龍好望角風景區不遠，值得順遊安排。園區佔地寬廣，打造精緻復古場景，是座拍攝電影的影視基地，同時也將規劃休閒觀光，結合文創森林3D-VR探索館和文創旅店等多元設施，很適合玩苗栗海線後龍時，搭配一起順遊喔！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

門票資訊

開車的朋友，導航「百變影城文創園區」即達，園區備有戶外停車場，搭車旅人也可於大山車站前往，步行約20分鐘，或是也能搭配計程車前往較方便啦！

▲一般票為300元，優惠票250元、兒童票（110－140公分）150元。（請注意，園區目前不開放寵物入園。）

空拍環境

未來將是本土電視台攝影棚，佔地非常大，據說耗費鉅資打造的百變影城，可以看到許多那個年代的舊時建築，懷舊氛圍十足，之前也有電視劇已經在裡面取景拍攝啦！

回味40、50年代

園區即將帶旅人搭乘時光機，重回那個年代，很期待走進40、50年代的街道。據官方介紹，園區不僅是座影城，除了會提供本土電視台作為拍攝的場景基地，同時也會結合休閒觀光、旅店和文創品來展開。

無敵海景＆小台灣

空拍下的百變影城文創園區，你能發現園區腹地超大，也有許多特色的地景藝術和建築設計，特色的小台灣好吸睛。

太陽號

最新的太陽號大船已經駛入啦！可愛的設計，不特別說，還以為這裡要拍海賊王，通往太陽號前，還有立體的LOVE彩繪和愛心拱門，相信親子同行，還是情侶約會也會很好拍照吧！

總結

想探索懷舊街道，還是登上最新太陽號的朋友，可以關注「百變影城文創園區」的官方粉絲團，相信之後這裡將成為苗栗後龍小鎮的新地標。

百變影城文創園區

地址：苗栗縣後龍鎮大山里上大山腳五鄰72之39

電話：03－7550348

營業時間：09：00－17：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

►沖繩JUNGLIA超詳細攻略！盤點必玩地標設施 高空滑索飛越叢林

►大溪佛心農場一票玩到底！150元含餵鹿釣蝦 還能看水豚寶寶