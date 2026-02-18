ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
6家必比登滷肉飯名店一次看　黃記魯肉飯AI教父黃仁勳也愛吃

▲小王煮瓜。（圖／記者黃士原攝）

▲小王煮瓜「黑金滷肉飯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

滷肉飯可說是台灣庶民小吃之首，南部稱為肉燥飯，從街邊小店到連鎖餐廳都吃得到，一碗膠質豐富又不油膩的滷肉飯，讓人一口接一口，就連米其林指南評審也愛上它，以下整理入選必比登推介的6家專賣店，其中黃記魯肉飯也是AI教父黃仁勳的愛店。

▲黃記魯肉飯招牌滷肉飯。（圖／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

黃記魯肉飯

位於台北晴光市場的黃記魯肉飯，飄香30年的老店。招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，而滷白菜也是熱門小菜之一。店裡羹湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。除了受到米其林評審青睞，AI教父黃仁勳也愛吃。

地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
電話：02-2595-8396

▲小王煮瓜黑金滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

小王煮瓜

原名為小王清湯瓜仔肉的小王煮瓜，招牌就是那誘人的黑金滷肉飯和清湯瓜仔肉，熬煮4小時的滷肉吸附滿滿的醬味，入口即化。這裡的另一招牌是清湯瓜仔肉，其湯頭清甜爽口，湯裡的老牌瓜花和包著魚漿的肉羹，嚐起來更是令人意猶未盡。除了黑金滷肉飯和清湯瓜仔肉，老客人也都會搭配滷白菜與豆腐，淋上招牌滷肉醬汁香氣四溢、非常下飯。

小王煮瓜
地址：台北市萬華區華西街17之4號攤位153號
電話：02-2370-7118

▲店小二滷肉飯。（圖／記者黃士原攝）

店小二

為在地人喜愛的滷肉飯名店之一，以肥肉為主的滷肉呈深褐色，泛著油亮光澤，且帶有黏稠膠質，入口即化。蝦仁羹也是這裡的招牌菜色，蝦仁肉質彈牙，搭配甜味的湯底和蒜酥，質樸而美味。

店小二
地址：新北市三重區大同北路27號
電話：02-2984-5567

▲高雄前金肉燥飯。（圖／《銀翼飛翔の吃貨時代》授權提供，請勿任意使用，以免侵權）

前金肉燥飯

位於高雄、已傳承至第三代的「前金肉燥飯」，最受歡迎的莫過於這一碗油亮的肉燥飯，可是在地人必吃早餐、午餐最佳選擇之一，店家選用豬背肉手工切丁滷製成肉燥，不僅賣相極佳，香氣更是十足，一口咬下肉燥入口即化，搭配白飯、手工魚鬆以及香菜，一同拌進嘴裡簡直是幸福感爆棚。

前金肉燥飯
地址：高雄市前金區大同二路26號
電話：07-272-7263

▲橋仔頭黃家肉燥飯。（圖／米其林指南提供）

橋仔頭黃家肉燥飯

位於橋頭老街上的「橋仔頭黃家肉燥飯」是許多人從小吃到大的店家，招牌狀元肉燥飯的特色是選用台灣純種的豬肉，純手工切製，三層肉、胛心肉、後腿肉下去滷煮，製作成7分油花3分瘦肉比例的肉燥。

橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
地址：高雄市橋頭區橋南路106號
電話：07-612-3253

▲弘記招牌「肉燥飯」。（圖／記者黃士原攝）

弘記肉燥飯舖

店裡招牌就是肉燥飯，特別選用花蓮玉里頂級年昌香米，Q彈美味且有淡淡香芋味，搭上祖傳秘方滷製肉燥，外表油而不膩且富含膠質，還多一股油香和甜味。肉燥飯建議加配半熟蛋，醇滑蛋液與鹹香肉燥結合的滋味非常美味。

弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號
電話：07-558-3777

