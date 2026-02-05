桃園「大溪老茶廠」慶祝百週年　百場藝文講座迎百年風華

▲桃園「大溪老茶廠」2026慶百週年。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣農林位於桃園的「大溪老茶廠」慶2026百週年，首度曝光特別研發的紅玉紅茶、紅烏龍茶、碧螺春、東方美人茶...等台灣茶風味的「茶巧克點心」，為接下來一年的「大溪100講」活動開啟序幕，以不同的語彙與視角，訴說分享著老茶廠關於建築、歷史、人文、設計、茶藝與自然生態等令人著迷的過去與未來。

台灣農林5日指出，「大溪老茶廠」最早建造於日治時代的1926年，佔地1670坪，因地理位置而命名為「角板山工廠」。當時，新式的機械化製茶技術，帶來每年生產近600噸的紅茶產能，一日三班、24小時不停運轉的人力與機械產能，不僅形成了一家三代五口都在老茶廠工作的有趣情景，也為桃園大溪創造了繁榮華麗的「黑金」時代，成為許多人共有的珍貴回憶。

▲台灣茶風味的「茶巧克點心」。（圖／記者楊淑媛攝）

百年場域巡禮 走讀老茶廠的文化魅力

為實踐台灣農林人文永續的ESG品牌理念，大溪老茶廠定時提供專業導覽人員的走讀服務，帶領來自全球的旅客，穿梭在台灣第一台德制裝茶包機與茶廠專用台車之間，聽著每到製茶季節就隆隆作響的英製「傑克遜揉捻機」節奏，看著曾經因祝融而染上記憶痕跡的黑色天井與古蹟。老茶廠用靜謐的方式，無聲地說著千言萬語的空間細節，為人們帶來沉浸式百年前就開始茶廠體驗。

▲聆聽專業導覽細說百年老茶廠故事。（圖／大溪老茶廠提供）

走向文藝永續 「茶主題策展」敘說台灣的故事

漫步大溪老茶廠二樓展演空間，映入眼簾的是充滿還舊感與寧靜氛圍的「大溪藍」藍色窗櫺，建造時考量茶葉萎凋過程時所需的空氣流動、濕度控管與自然光線等需求，設計出獨特的排型窗戶結構 ; 如今，在空間中與之相呼應的，是來自NOVA DESIGN浩漢產品設計現代的策展語言。

「百年」不只是時間的單位 而是動態的連續畫面

「大溪老茶廠」不僅是場域空間，更多的是歷史的片刻堆疊，以及每個人獨有的記憶故事。設計團隊透過視覺化策展，用關鍵字導引著人們，步步挖掘對老茶廠最難忘的印象，同時，以台灣農林透過文化部百大基地補助款，研發以茶枝等農業剩餘材料製成的永續紙材-農林紙，結合美學設計，推出百年限定的禮盒包裝，實踐循環利用永續理念。未來，大溪老茶廠也將定期更換策展主題，讓舊雨新知的每次造訪，都充滿台灣茶的文化詩意。

2026 大溪老茶廠 百年紀念限定場次

．活動日期：2/8（日）、2/27（五）、3/7（六）、3/21（六）

．活動時間：13:30-17:00

．活動地點：大溪老茶廠