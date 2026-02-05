ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
清境商圈星巴克退場...本土TGC咖啡進駐盼展現在地優勢

▲TGC咖啡進駐原清境星巴克據點。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境星巴克退場，本土品牌「TGC台灣咖啡」近日正式進駐原星巴克據點並完成整合升級；清境農場表示，此舉透過高海拔觀光優勢與標準化品控，推動在地咖啡由「農業」邁向「精品品牌化」，並建立可追溯的溯源體系，讓國際旅客能深度體驗台灣農業的人文價值，立下商圈產業轉型的里程碑。

清境農場表示，TGC進駐升級重點包含品牌識別、原料製程及服務體驗標準化，門市除對接國際精品標準，更導入統一選豆與烘焙機制，強調品質並深化與南投農友合作、反映南投各山頭的微氣候特色。

▲本土品牌取代國際巨頭，TGC咖啡進駐原清境星巴克據點。（圖／清境農場提供）

場方強調，當咖啡文化進入日常，消費的便不僅是飲品，而是生活；清境商圈咖啡品牌更迭雖改變地景，但本土精品進駐更能展現產業自信和在地優勢，將消費轉化為對在地農產的支持，進而成就「一杯有溫度的咖啡」。

▲本土品牌取代國際巨頭，TGC咖啡進駐原清境星巴克據點。（圖／清境農場提供）

場方進一步指出，未來該門市將規劃產區豆輪替與杯測活動，引導消費者感官認識台灣咖啡，以「可追溯」與「穩定品質」為核心、提升信任感，並確保生產端獲得合理回報，進而帶動南投山區農業產值，並透過接軌國際「第三波咖啡浪潮」，傳達「喝本土咖啡不僅是情懷，更是產業未來」的核心精神，讓台灣咖啡具備永續競爭力。

桃園「大溪老茶廠」慶百週年　百場講座登場

本土品牌TGC咖啡取代星巴克進駐清境商圈

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

台幣2000有找住海景房！釜山機張飯店

大溪威斯汀「毛孩樂園」開幕

韓「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」快閃來台　限量販售8天

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

台東知本老爺3月起暫停營業改裝

