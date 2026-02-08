ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

天燈升空前先逛平溪山城　石底橋、百年煤場咖啡改造升級

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場，推薦路線一次看。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中登場，並於3月3日元宵節移師十分廣場舉行。民眾不妨在千盞天燈冉冉升空前，先走訪甫完成改造的「平溪石底橋」，漫步山城街區；逛累了，可前往百大歷史建築之一的「碳場咖啡」品嚐咖啡，或走進特色店家尋寶老物，為馬年開春留下充實的旅行記憶。

▲平溪菁桐老街,石底大斜坑,碳場咖啡,菁桐車站、太子賓館,皇宮,北海道民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

▲平溪菁桐老街。（示意圖／記者彭懷玉攝）

平溪是一座蘊含深厚人文底蘊的山城小鎮，近日在「商圈美學設計加值計畫」支持下，針對整體空間與視覺進行優化升級，從街道節點、入口意象到公共休憩空間與在地店家，透過環境美化、景觀整理與特色元素導入，全面提升商圈風貌與遊逛品質。

▲平溪石底橋。（圖／新北市觀旅局提供）

▲平溪石底橋入口重新整合設計。

其中，「平溪石底橋」老街入口重新整合設計，改以具商圈品牌識別的平溪祈福燈籠作為迎賓意象，溫暖光影點亮街區，也為旅人揭開平溪走春的序章。

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場，推薦路線一次看。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「美玉天燈製作所」近距離了解天燈的製作流程與手作細節，感受職人對傳統工藝的堅持。

在放天燈祈福前，旅客可先造訪「美玉天燈製作所」，近距離了解天燈的製作流程與手作細節，感受職人對傳統工藝的堅持；融合在地農產與祈福意象的「平安嚴選」，則轉型為祝福選物品牌，讓旅客將平溪心意帶回家。

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場，推薦路線一次看。（圖／新北市觀旅局提供）

▲被列為百大歷史建築的「碳場咖啡」，前身為選洗煤場，經空間優化後，以嶄新樣貌呈現產業記憶與現代生活的交會。

被列為百大歷史建築之一的「碳場咖啡」，前身為選洗煤場，經空間優化後，以嶄新樣貌呈現產業記憶與現代生活的交會；「覓石底」與「六扇門古玩茶館」等特色店家，也透過動線與品牌識別調整，串聯創意手作、手沖咖啡、品茗交流與老物收藏，多面向展現平溪商圈細膩而多元的生活風景。

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場，推薦路線一次看。（圖／新北市觀旅局提供）

▲特色店家「六扇門古玩茶館」藉由空間動線改善，多面向呈現平溪商圈細膩而多元的生活。

關鍵字： 新北市旅遊 平溪區旅遊 平溪天燈 2026平溪天燈節 元宵節 平溪石底橋 碳場咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【監視器最新視角】台中17歲少年掃射茶行！　辯與員工起糾紛洩憤送觀護所收容

推薦閱讀

平溪石底橋、百年煤場咖啡改造升級

平溪石底橋、百年煤場咖啡改造升級

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

12米「泡湯水豚君」現身虎頭埤

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

平溪石底橋、百年煤場咖啡改造升級

炸紅心地瓜超甜！三重30年台式炸雞老店

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

「島語」插旗台中！暫定7月進駐漢神洲際購物中心

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

桃園燈會「13公尺飛馬主燈」亮相

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

香雞城歇業真相　官方揭「致命循環」：烤太多報廢、太少不夠賣

熱門行程

最新新聞更多

平溪石底橋、百年煤場咖啡改造升級

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

BAC開賣情人節限定甜點　有玫瑰草莓蛋糕、生巧克力

台北燈節熊讚換新裝　12套新造型化身最萌行政區代言人

阿里山賓館最新頂級客房搶先看

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

亞洲航空6月開飛「高雄－大阪」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366