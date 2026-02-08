天燈升空前先逛平溪山城　石底橋、百年煤場咖啡改造升級

▲「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日、3月3日登場。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026新北市平溪天燈節」將於2月27日在平溪國中登場，並於3月3日元宵節移師十分廣場舉行。民眾不妨在千盞天燈冉冉升空前，先走訪甫完成改造的「平溪石底橋」，漫步山城街區；逛累了，可前往百大歷史建築之一的「碳場咖啡」品嚐咖啡，或走進特色店家尋寶老物，為馬年開春留下充實的旅行記憶。

▲平溪菁桐老街。（示意圖／記者彭懷玉攝）

平溪是一座蘊含深厚人文底蘊的山城小鎮，近日在「商圈美學設計加值計畫」支持下，針對整體空間與視覺進行優化升級，從街道節點、入口意象到公共休憩空間與在地店家，透過環境美化、景觀整理與特色元素導入，全面提升商圈風貌與遊逛品質。

▲平溪石底橋入口重新整合設計。



其中，「平溪石底橋」老街入口重新整合設計，改以具商圈品牌識別的平溪祈福燈籠作為迎賓意象，溫暖光影點亮街區，也為旅人揭開平溪走春的序章。

▲「美玉天燈製作所」近距離了解天燈的製作流程與手作細節，感受職人對傳統工藝的堅持。

在放天燈祈福前，旅客可先造訪「美玉天燈製作所」，近距離了解天燈的製作流程與手作細節，感受職人對傳統工藝的堅持；融合在地農產與祈福意象的「平安嚴選」，則轉型為祝福選物品牌，讓旅客將平溪心意帶回家。

▲被列為百大歷史建築的「碳場咖啡」，前身為選洗煤場，經空間優化後，以嶄新樣貌呈現產業記憶與現代生活的交會。

被列為百大歷史建築之一的「碳場咖啡」，前身為選洗煤場，經空間優化後，以嶄新樣貌呈現產業記憶與現代生活的交會；「覓石底」與「六扇門古玩茶館」等特色店家，也透過動線與品牌識別調整，串聯創意手作、手沖咖啡、品茗交流與老物收藏，多面向展現平溪商圈細膩而多元的生活風景。

▲特色店家「六扇門古玩茶館」藉由空間動線改善，多面向呈現平溪商圈細膩而多元的生活。