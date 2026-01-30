捨不得睡的「移動」時光：日本海陸空新玩法　在星空與大浴場中跨越九州關西

圖、文／中華航空提供

旅行中最花時間的就是「城市之間的移動」，轉車、拉行李、算班次，明明已經出國，卻還在和時間賽跑。但如果，移動本身就能讓人休息、看風景，甚至成為旅程中最期待的一段呢？這趟全新的日本玩法，從九州一路延伸到關西，結合空中、陸地與海上交通，把原本被視為負擔的長途移動，重新變成一段有風景、有節奏的旅行體驗。

▲搭配絕美海景的多種房型，為住宿增添樂趣與享受。

把移動，變成旅行裡最放鬆的一段

旅程從鹿兒島或大阪開始，接著換個方式前往下一個城市。傍晚登船，夜間航行，隔天清晨抵達——過夜渡輪讓旅人把夜晚交給海浪，把白天完整留給旅行。向日葵號渡輪不只是交通工具，更像一座在海上緩慢移動的旅館。多種房型可依同行人數選擇，船上設有景觀大浴場，泡湯時望向遼闊海景；甲板外的風景，隨著夜色與晨光變化，為旅程悄悄換上不同的表情。

▲向日葵號渡輪展望大浴場，在有窗戶的大浴場，邊眺望大海邊泡澡，度過悠閒的時光。

橫跨九州與關西，先從鹿兒島的味道開始

走進九州最南端的鹿兒島，旅行的節奏也自然慢了下來。這裡不只是風景迷人，更是日本最具代表性的美食產地之一。在地的熊襲鍋、甜度經研究證實較一般豬肉高出 6.7 倍的鹿兒島黑豬，以及油花細緻、風味濃郁的鹿兒島和牛，每一道料理，都是土地、氣候與職人技藝共同成就的味道。從九州出發，再一路延伸到關西，旅程不只是換城市，而是慢慢累積屬於自己的日本記憶。

▲以鹿兒島黑豬肉和當令蔬菜約10種烹煮的必吃鹿兒島熊襲鍋。

▲鹿兒島是日本知名的黑毛和牛產地，「鹿兒島和牛」更是當地引以為傲的招牌品牌。

原來，這趟旅程可以這麼輕鬆

能夠把海陸空串成這樣順暢的路線，關鍵在於航點與動線的選擇。搭配台北直飛航班，旅客能更自由地規劃行程，不必為了轉機或交通而壓縮旅行品質。目前中華航空提供 台北－鹿兒島每週三班直飛、台北－大阪每週二十一班直飛 的航班選擇，一趟旅行即可串聯九州與關西，無論從哪個城市進出，都能彈性安排。

期間限定的海上優惠，讓移動更值得期待

2026年2月1日至6月30日，凡搭乘中華航空前往日本鹿兒島或大阪的旅客，皆可享有 向日葵號渡輪七折優惠。把夜晚交給海上航程，省下時間與住宿費用，也替旅程多留一段可以放慢腳步的空白。有時候，旅行真正改變的，不是目的地，而是你選擇怎麼前往。這一次，就試著把移動，也變成旅途的一部分。

活動詳情請參閱華航活動網站：https://lihi.cc/UscyG

▲華航台北直飛鹿兒島 搭乘向日葵渡輪享7折優惠。