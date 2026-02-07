ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園神社新春「搬進花手水」　御神籤滾輪DIY、發免費馬年福錢

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

▲桃園神社將於2月17日起推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接2026年農曆新春，桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動，結合祈福儀式、日式藝能演出、市集與互動體驗，邀請民眾走進神社走春參拜，為新的一年討個好兆頭。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

▲今年最大亮點為首度推出的「御神籤滾輪DIY體驗」，民眾可抽籤後親自轉動日文籤詩滾輪、印製專屬籤紙。

今年最大亮點為首度推出的「御神籤滾輪DIY體驗」，民眾可抽籤後親自轉動日文籤詩滾輪、印製專屬籤紙，並獲得「春日山通行手形」紀念品，讓傳統祈願多了互動與收藏趣味。體驗活動於初一至初六限定推出，每份150元。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

▲日式花手水與園區布置，營造濃厚日本過年氛圍。

新春期間，神社參道紅白燈籠持續點燈，搭配日式花手水與園區布置，營造濃厚日本過年氛圍，將成春節拍照與散步的熱門景點。活動期間每天皆有日式市集進駐，集結特色美食、手作小物與節慶商品，適合親子、情侶與朋友一同前來。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動，初四免費發福錢。（圖／桃園神社提供）

▲初四（2月20日）將免費發放「馬年發福錢」，限量200份。

祈福活動方面，初四（2月20日）將免費發放「馬年發福錢」，由沖田神主加持祈福，象徵迎福納財，限量200份、送完為止。初一至初二則舉辦「祈福之儀」，為民眾祈願新年平安順遂；同時推出七福神限定御朱印，僅於初一至初六開放受付，集結7位福神祝福，深受參拜民眾喜愛。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

▲七福神御朱印及藥師寺護摩木。

今年也首度攜手日本奈良藥師寺，推出祈願用護摩木，民眾書寫心願後，護摩木將送回日本進行淨化祈福，讓新春願望跨海傳遞，兼具信仰與紀念價值。此外，初一起同步推出限量新春福袋，延續新年祝福。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

▲戰國武將隊；台北武道會・柳心照智流。

▲桃園神社將於2月17日至2月22日推出一系列新春限定活動。（圖／桃園神社提供）

2月17日至22日活動期間，園區規劃多場日式藝能演出輪番登場，包括書道家現場揮毫、戰國武將隊刀劍演武、日本音樂演奏與津輕三味線表演，並安排「御神茶奉納」奉茶體驗，由巫女示範日式奉茶文化，讓民眾在走春之餘，感受日本傳統藝術與年節氛圍。

關鍵字： 桃園旅遊 桃園神社文化園區 桃園神社 桃園過年 過年 2024走春

17年看護變後母?　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

